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Тренд сезону. Андре Тан розказав, як зібрати ідеальний джинсовий образ

Вівторок 25 червня 2024 18:00
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Тренд сезону. Андре Тан розказав, як зібрати ідеальний джинсовий образ Фото: Андре Тан розповів, як зібрати джинсовий лук (instagram.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Андре Тан

Образи з деніму зараз знаходяться на піку популярності. Цього року він є справжнім мастхевом, який підходить для будь-якої події: прогулянки, побачення чи відпустки.

Як зібрати тотальний джинсовий образ, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис українського дизайнера Андре Тана в Instagram.

Як створити модний джинсовий образ

Джинсовий комплект

Найпростіший спосіб приміряти на себе джинсовий образ - це придбати готовий комплект. Не потрібно хвилюватися з підбором верху та низу, шукати вдале поєднання кольорів , адже все вже підібрано за вас. Вам лише залишається додати вдале взуття та аксесуари, щоб підкреслити свій стиль та настрій.

Тренд сезону. Андре Тан розказав, як зібрати ідеальний джинсовий образДжинсовий корсет

Якщо ви прагнете створити ефектний та інтригуючий джинсовий образ, спробуйте додати до нього корсет. Він чудово підкреслить ключиці та зону декольте, а підкреслити ефект допоможуть об’ємні кольє, багатошарові намиста або ж помітний кулон на тонкому ланцюжку.

Тренд сезону. Андре Тан розказав, як зібрати ідеальний джинсовий образРозслаблений крій для створення вашого комфорту

Вільна посадка та розслаблений крій - зараз залишається актуальним, конкуруючи з жіночними силуетами. Це чудовий варіант для неквапливих прогулянок та комфортних подорожей. Щоб фігура не виглядала безформною, підкресліть талію або поєднуйте широкий низ з облягаючим верхом, радить дизайнер.

Тренд сезону. Андре Тан розказав, як зібрати ідеальний джинсовий образСтворюйте акценти в образі

Якщо джинсовий образ здається вам нудним, розставте яскраві акценти: додайте кольорове взуття, сумку в тон, ремінь або пасок, головний убор, масивні прикраси та сонцезахисні окуляри.

Тренд сезону. Андре Тан розказав, як зібрати ідеальний джинсовий образНе бійтеся поєднувати кольори

Градієнти та принти виглядають сміливо та привертають увагу. При цьому зовсім не обов’язково збирати речі одного комплекту. Наприклад, якщо верх з принтом, то низ хай буде однотонним, дуже класно це виглядає.

Тренд сезону. Андре Тан розказав, як зібрати ідеальний джинсовий образ

Раніше Андре Тан розповів, як носити найтрендовіший колір цього літа - білий.

Нагадаємо, що Андре Тан розказав, які речі будуть модними цього літа.

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