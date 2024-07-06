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Вишукано і корисно: запечена вівсянка з бананами та полуницею

Запечена вівсянка з полуницею (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Хоча зазвичай вівсянку відварюють або запарюють, її також можна запікати, перетворивши страву на своєрідний пиріг. А урізноманітнити смак можна популярними солодкими ягодами та фруктами - полуницею та бананом.

Про те, як готувати запечену вівсянку з бананами і полуницею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.

Що потрібно для запеченої вівсянки

Для того, щоб приготувати цей смачний і нескладний сніданок, потрібні ці продукти:

  • плющена вівсяна крупа - 175 г;
  • полуниця - 170 г;
  • банани - 1 шт.;
  • молоко (жирність 2,5%) - 470 г;
  • масло вершкове - 45 г;
  • яйця - 1 шт.;
  • волоські горіхи - 55 г;
  • апельсинова цедра - 6 г;
  • шоколадна стружка - 60 г;
  • цукор коричневий - 70 г;
  • мелена кориця - 3 г
  • ванільний екстракт - 8 мл;
  • розпушувач - 4 г;
  • сіль морська - 3 г;
  • олія - 15 мл.

Як готувати запечену вівсянку

Поставте духовку розігріватися до 190 градусів. Невелику форму для запікання ретельно змастіть олією. В мікрохвильовці чи на водяній бані розтопіть масло.

Очистьте волоські горіхи від шкарлупи та подрібніть їх. Помийте полуницю, видаліть плодоніжки та наріжте ягоди пластинками. Банан очистьте і наріжте на не товсті скибочки.

Пересипте вівсяну крупу у велику миску, додайте цедру апельсина, цукор, корицю, розпушувач і сіль.

Також додайте половину полуниці, половину подрібнених волоських горіхів, та половину натертого шоколаду. Перемішайте складники для вівсянки, викладіть все в форму для запікання. 

Трохи розрівняйте суміш. Викладіть зверху решту полуниці, горіхів та шоколаду, а також кружальця банана.

В іншій глибокій мисці збийте яйце з молоком. Після цього додайте масло з ванільним екстрактом. Ще раз ретельно перемішайте інгредієнти та вилийте в форму.

Перемішайте інгредієнти для запеченої вівсянки. Для того, щоб рідина краще увібралася в крупу, трохи потрясіть форму.

Запікайте вівсянку протягом приблизно 35 хвилин. На страві повинна утворитися золотисто-коричнева скоринка. 

Щоб вона була особливо смачною та хрумкою, після запікання рівномірно висипте цукор, а потім запікайте ще 20-30 секунд.

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