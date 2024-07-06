Вишукано і корисно: запечена вівсянка з бананами та полуницею

Що потрібно для запеченої вівсянки

Для того, щоб приготувати цей смачний і нескладний сніданок, потрібні ці продукти:

плющена вівсяна крупа - 175 г;

полуниця - 170 г;

банани - 1 шт.;

молоко (жирність 2,5%) - 470 г;

масло вершкове - 45 г;

яйця - 1 шт.;

волоські горіхи - 55 г;

апельсинова цедра - 6 г;

шоколадна стружка - 60 г;

цукор коричневий - 70 г;

мелена кориця - 3 г

ванільний екстракт - 8 мл;

розпушувач - 4 г;

сіль морська - 3 г;

олія - 15 мл.

Як готувати запечену вівсянку

Поставте духовку розігріватися до 190 градусів. Невелику форму для запікання ретельно змастіть олією. В мікрохвильовці чи на водяній бані розтопіть масло.

Очистьте волоські горіхи від шкарлупи та подрібніть їх. Помийте полуницю, видаліть плодоніжки та наріжте ягоди пластинками. Банан очистьте і наріжте на не товсті скибочки.

Пересипте вівсяну крупу у велику миску, додайте цедру апельсина, цукор, корицю, розпушувач і сіль.

Також додайте половину полуниці, половину подрібнених волоських горіхів, та половину натертого шоколаду. Перемішайте складники для вівсянки, викладіть все в форму для запікання.

Трохи розрівняйте суміш. Викладіть зверху решту полуниці, горіхів та шоколаду, а також кружальця банана.

В іншій глибокій мисці збийте яйце з молоком. Після цього додайте масло з ванільним екстрактом. Ще раз ретельно перемішайте інгредієнти та вилийте в форму.

Перемішайте інгредієнти для запеченої вівсянки. Для того, щоб рідина краще увібралася в крупу, трохи потрясіть форму.

Запікайте вівсянку протягом приблизно 35 хвилин. На страві повинна утворитися золотисто-коричнева скоринка.

Щоб вона була особливо смачною та хрумкою, після запікання рівномірно висипте цукор, а потім запікайте ще 20-30 секунд.