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Изысканно и полезно: запеченная овсянка с бананами и клубникой

Запеченная овсянка с клубникой (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Хотя обычно овсянку отваривают или запаривают, ее можно запекать, превратив блюдо в своеобразный пирог. А разнообразить вкус можно популярными сладкими ягодами и фруктами - клубникой и бананом.

О том, как готовить запеченную овсянку с бананами и клубникой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.

Что нужно для запеченной овсянки

Для того чтобы приготовить этот вкусный и несложный завтрак, нужны эти продукты:

  • плющеная овсяная крупа - 175 г;
  • клубника - 170 г;
  • бананы - 1 шт.;
  • молоко (жирность 2,5%) - 470 г;
  • масло сливочное - 45 г;
  • яйца - 1 шт.;
  • грецкие орехи - 55 г;
  • апельсиновая цедра - 6 г;
  • шоколадная стружка - 60 г;
  • сахар коричневый - 70 г;
  • молотая корица - 3 г
  • ванильный экстракт - 8 мл;
  • разрыхлитель - 4 г;
  • соль морская - 3 г;
  • растительное масло - 15 мл.

Как готовить запеченную овсянку

Поставьте духовку разогреваться до 190 градусов. Небольшую форму для запекания тщательно смажьте растительным маслом. В микроволновке или на водяной бане растопите сливочное масло.

Очистьте грецкие орехи от скорлупы и измельчите их. Вымойте клубнику, удалите плодоножки и нарежьте ягоды пластинками. Банан очистьте и нарежьте на нетолстые ломтики.

Пересыпьте овсяную крупу в большую миску, добавьте цедру апельсина, сахар, корицу, разрыхлитель и соль.

Также добавьте половину клубники, половину измельченных грецких орехов и половину натертого шоколада. Перемешайте компоненты для овсянки, выложите все в форму для запекания.

Немного разровняйте смесь. Выложите сверху оставшуюся клубнику, орехов и шоколада, а также кружки банана.

В другой глубокой миске взбейте яйцо с молоком. После этого добавьте масло с ванильным экстрактом. Еще раз тщательно перемешайте ингредиенты и вылейте в форму.

Перемешайте ингредиенты для запеченной овсянки. Для того чтобы жидкость лучше впиталась в крупу, немного потрясите форму.

Запекайте овсянку в течение 35 минут. На блюде должна образоваться золотисто-коричневая корочка.

Чтобы она была особенно вкусной и хрустящей, после запекания равномерно высыпьте сахар, а затем запекайте еще 20-30 секунд.

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