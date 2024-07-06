Изысканно и полезно: запеченная овсянка с бананами и клубникой

Хотя обычно овсянку отваривают или запаривают, ее можно запекать, превратив блюдо в своеобразный пирог. А разнообразить вкус можно популярными сладкими ягодами и фруктами - клубникой и бананом.
О том, как готовить запеченную овсянку с бананами и клубникой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.
Для того чтобы приготовить этот вкусный и несложный завтрак, нужны эти продукты:
Поставьте духовку разогреваться до 190 градусов. Небольшую форму для запекания тщательно смажьте растительным маслом. В микроволновке или на водяной бане растопите сливочное масло.
Очистьте грецкие орехи от скорлупы и измельчите их. Вымойте клубнику, удалите плодоножки и нарежьте ягоды пластинками. Банан очистьте и нарежьте на нетолстые ломтики.
Пересыпьте овсяную крупу в большую миску, добавьте цедру апельсина, сахар, корицу, разрыхлитель и соль.
Также добавьте половину клубники, половину измельченных грецких орехов и половину натертого шоколада. Перемешайте компоненты для овсянки, выложите все в форму для запекания.
Немного разровняйте смесь. Выложите сверху оставшуюся клубнику, орехов и шоколада, а также кружки банана.
В другой глубокой миске взбейте яйцо с молоком. После этого добавьте масло с ванильным экстрактом. Еще раз тщательно перемешайте ингредиенты и вылейте в форму.
Перемешайте ингредиенты для запеченной овсянки. Для того чтобы жидкость лучше впиталась в крупу, немного потрясите форму.
Запекайте овсянку в течение 35 минут. На блюде должна образоваться золотисто-коричневая корочка.
Чтобы она была особенно вкусной и хрустящей, после запекания равномерно высыпьте сахар, а затем запекайте еще 20-30 секунд.
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