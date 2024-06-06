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Вафлі з кабачків та сиру: рецепт поживного сніданку за пів години

Четвер 06 червня 2024 11:02
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Вафлі з кабачків та сиру: рецепт поживного сніданку за пів години Кабачкові вафлі з сиром (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Ця страва - знахідка для тих, хто не знає, коли використати стару вафельницю або що можна приготувати з кабачка. Та цей популярний овоч - універсальний продукт, з нього можна готувати не лише салати, пироги або локшину, а й незвичні вафлі.

Про те, як готувати вафлі з кабачка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінарної блогерки Ірини Поштарук.

Що потрібно для кабачкових вафель

Для того, щоб приготувати такий незвичний і корисний сніданок або закуску, потрібні такі інгредієнти:

  • кабачки - 400 г;
  • борошно - 120 г;
  • олія - 3-4 ст. л.;
  • яйця - 2 шт.;
  • сметана - 2 ст. л.;
  • сир (моцарела або інший) - 120 г;
  • перець - до смаку;
  • сіль - 1/3 ч. л.

Як готувати вафлі з кабачків

Помийте кабачки та приберіть вологу серветками або паперовими рушниками. Після цього натріть овоч на великій тертці, і відтисніть з маси рідину.

Натріть сир на дрібній тертці та додайте до кабачкової маси. Перемішайте, розбийте до суміші яйця, додайте сметану, посоліть і поперчіть.

Борошно попередньо просійте - це допоможе уникнути грудочок і зробить вафлі більш пухкими - і додайте до маси. Ретельно перемішайте інгредієнти та замісіть тісто.

Змастіть вафельницю олією за необхідності і добре розігрійте прилад. Після цього вилийте 2 ст. л. кабачкового тіста в форму вафельниці.

Випікайте до золотистого кольору 3-4 хвилини. За бажанням, готові вафлі можна подавати зі сметаною або сиром.

@iryna.poshtaruk

~КАБАЧКОВІ ВАФЛІ~‍ Потрібно: 400 грам кабачків, 120 грам твердого сиру, 2 яйця, 2 ст.л. сметани, 120 грам борошна, 1/3ч.л солі. Для приготування: Кабачки натерти на крупній терткі та віджати зайву воду. Сир натерти на дрібній терткі та змішати з кабачком. Додати яйця, сметану та сіль і добре перемішати. Всипати борошно та вимішати тісто. Добре розігріти вафельницю та за необхідності змастити олією. Викласти по 2ст. л тіста в форму та пекти по 3-4хв до золотистого кольору! Смачного! #вафлі #кабачок #вафлізкабачка #швидкийрецепт #кабачковівафлі #рецептиукраїнською #рецепт

Літо літо - Bakun Remix - Наталка Карпа

До речі, раніше ми писали про те, як готувати фритату зі спаржею та сиром.

А також розповідали, як готувати кабачки у пивному клярі.

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