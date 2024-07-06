Вишукано і корисно: запечена вівсянка з бананами та полуницею
Хоча зазвичай вівсянку відварюють або запарюють, її також можна запікати, перетворивши страву на своєрідний пиріг. А урізноманітнити смак можна популярними солодкими ягодами та фруктами - полуницею та бананом.
Про те, як готувати запечену вівсянку з бананами і полуницею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.
Що потрібно для запеченої вівсянки
Для того, щоб приготувати цей смачний і нескладний сніданок, потрібні ці продукти:
- плющена вівсяна крупа - 175 г;
- полуниця - 170 г;
- банани - 1 шт.;
- молоко (жирність 2,5%) - 470 г;
- масло вершкове - 45 г;
- яйця - 1 шт.;
- волоські горіхи - 55 г;
- апельсинова цедра - 6 г;
- шоколадна стружка - 60 г;
- цукор коричневий - 70 г;
- мелена кориця - 3 г
- ванільний екстракт - 8 мл;
- розпушувач - 4 г;
- сіль морська - 3 г;
- олія - 15 мл.
Як готувати запечену вівсянку
Поставте духовку розігріватися до 190 градусів. Невелику форму для запікання ретельно змастіть олією. В мікрохвильовці чи на водяній бані розтопіть масло.
Очистьте волоські горіхи від шкарлупи та подрібніть їх. Помийте полуницю, видаліть плодоніжки та наріжте ягоди пластинками. Банан очистьте і наріжте на не товсті скибочки.
Пересипте вівсяну крупу у велику миску, додайте цедру апельсина, цукор, корицю, розпушувач і сіль.
Також додайте половину полуниці, половину подрібнених волоських горіхів, та половину натертого шоколаду. Перемішайте складники для вівсянки, викладіть все в форму для запікання.
Трохи розрівняйте суміш. Викладіть зверху решту полуниці, горіхів та шоколаду, а також кружальця банана.
В іншій глибокій мисці збийте яйце з молоком. Після цього додайте масло з ванільним екстрактом. Ще раз ретельно перемішайте інгредієнти та вилийте в форму.
Перемішайте інгредієнти для запеченої вівсянки. Для того, щоб рідина краще увібралася в крупу, трохи потрясіть форму.
Запікайте вівсянку протягом приблизно 35 хвилин. На страві повинна утворитися золотисто-коричнева скоринка.
Щоб вона була особливо смачною та хрумкою, після запікання рівномірно висипте цукор, а потім запікайте ще 20-30 секунд.
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