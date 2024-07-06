Изысканно и полезно: запеченная овсянка с бананами и клубникой

Хотя обычно овсянку отваривают или запаривают, ее можно запекать, превратив блюдо в своеобразный пирог. А разнообразить вкус можно популярными сладкими ягодами и фруктами - клубникой и бананом.

О том, как готовить запеченную овсянку с бананами и клубникой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba .

Что нужно для запеченной овсянки

Для того чтобы приготовить этот вкусный и несложный завтрак, нужны эти продукты:

плющеная овсяная крупа - 175 г;

клубника - 170 г;

бананы - 1 шт.;

молоко (жирность 2,5%) - 470 г;

масло сливочное - 45 г;

яйца - 1 шт.;

грецкие орехи - 55 г;

апельсиновая цедра - 6 г;

шоколадная стружка - 60 г;

сахар коричневый - 70 г;

молотая корица - 3 г

ванильный экстракт - 8 мл;

разрыхлитель - 4 г;

соль морская - 3 г;

растительное масло - 15 мл.

Как готовить запеченную овсянку

Поставьте духовку разогреваться до 190 градусов. Небольшую форму для запекания тщательно смажьте растительным маслом. В микроволновке или на водяной бане растопите сливочное масло.

Очистьте грецкие орехи от скорлупы и измельчите их. Вымойте клубнику, удалите плодоножки и нарежьте ягоды пластинками. Банан очистьте и нарежьте на нетолстые ломтики.

Пересыпьте овсяную крупу в большую миску, добавьте цедру апельсина, сахар, корицу, разрыхлитель и соль.

Также добавьте половину клубники, половину измельченных грецких орехов и половину натертого шоколада. Перемешайте компоненты для овсянки, выложите все в форму для запекания.

Немного разровняйте смесь. Выложите сверху оставшуюся клубнику, орехов и шоколада, а также кружки банана.

В другой глубокой миске взбейте яйцо с молоком. После этого добавьте масло с ванильным экстрактом. Еще раз тщательно перемешайте ингредиенты и вылейте в форму.

Перемешайте ингредиенты для запеченной овсянки. Для того чтобы жидкость лучше впиталась в крупу, немного потрясите форму.

Запекайте овсянку в течение 35 минут. На блюде должна образоваться золотисто-коричневая корочка.

Чтобы она была особенно вкусной и хрустящей, после запекания равномерно высыпьте сахар, а затем запекайте еще 20-30 секунд.