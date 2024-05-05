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Вишиванки і не тільки. В яких вбраннях українські знаменитості зустрічають Великдень (фото)

В яких образах зірки зустрічають Великдень 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Великдень 2024 року відзначається 5 травня, саме у цей день всі українці одягають красиві образи для того, аби посвятити великодні кошики. Українські зірки - не виключення і деякі з них вже продемонстрували вишиванки і не тільки.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найцікавіші образи зіркових українців та залюбки ділиться ними з вами.

Володимир Ярославський 

Для цього особливого дня відомий шеф-кухар вирішив одягнути синю вишиванку з китицями, які роблять його образ цікавим та оригінальним. 

Володимир Ярославський у вишиванці (Скриншот)

Леся Нікітюк

Ведуча Нового каналу вирішила цього року піти до церкви у бежевому тренчі та у білій хустці з жовто-блакитними візерунками. 

Леся Нікітюк у церкві (Скриншот)

Володимир Завадюк 

Відомий продюсер полюбляє етнічні вбрання, тому не дивно, що для Великодня він обрав красиву вишиванку та світлі широкі брюки. 

Володимир Завадюк у Великдень 2024 (Скриншот)

Ольга Сумська 

Ольга Сумська разом з донькою Анною та чоловіком Віталієм Борисюком ходила до церкви. Жінка вибрала сукню-вишиванку бежевого кольору з жовто-блакитним візерунком. Аня ж одягнула темні брюки та білосніжну вишиванку. А от Віталій вибрав жовту футболку, джинси та курточку. 

Ольга Сумська з родиною (фото: instagram.com/olgasumska)

Володимир Зеленський 

В цьому році у Велидень Володимир Зеленський зʼявився у символічній вишиванці бренду Varenyky Fashion. Його  особлива вишиванка оздоблена вставками камуфляжа, а її орнамент символізує достаток та довге й щасливе життя.

Володимир Зеленський в особливій вишиванці (Cкриншот)

Юлія Саніна 

Фронтвумен гурту "The Hardkiss" вирішила зробити акцент на свободі українців, оскільки одягнула чорну футболку, на якій зображені пташки. 

Юлія Саніна вітає з Великоднем (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Наталка Денисенко 

Акторка вибрала для Великодня сукню-вишиванку у своєму улюбленому білому кольорі, а також білі кеди. 

Наталка Денисенко у сукні-вишиванці (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Даша Квіткова 

Даша, як завжди, зберігає власний стиль. Для походу до церкви дівчина вибрала оригінальну білу сукню з комірцем та взула лофери. 

Даша Квіткова у Великдень 2024 (фото: instagram.com/kvittkova)

Злата Огнєвіч 

Злата у цей святий день одягнула білі джинси та неймовірно стильну вишиванку ніжно-блакитного кольору з широкими рукавами та різноколірною вишивкою. 

Злата Огнєвіч у вишиванці (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Слава Дьомін 

Ведучий вирішив не акцентувати на вбранні, він привітав українців у чорних спортивних шортах та чорній футболці з візерунком. 

Слава Дьомін вітає з Велкоднем (фото: instagram.com/slavademin_official)

Андрій Черепущак 

Відомий блогер з псевдонімом "Галицька діва" вибрав білу вишиванку з червоним візерунком, коричневий тренч та джинси. 

Андрій Черепущак біля церкви у Великдень 2024 (фото: instagram.com/cherepushchak_andriy)

Родина Решетник 

Григорій та Христина завжди дуже відповідально ставляться до традицій, і часто одягають національні вбрання. Тому й цього року Христина одягнула білу вишиванку з золотими прикрасами зверху та бежеві брюки, діти, Іван, Дмитро та Сашо були одягнені у вишиванки з блакитною вишивкою. А от сам Григорій одягнув просто білу сорочку. 

Христина та Григорій Решетник з дітьми (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Юрій Горбунов та Катерина Осадча 

Родина телеведучих також не відходить від традицій, Юрій одягнув білосніжну вишиванку та нарядив у вишиванки своїх синів. А от Катерина одягнула жовту вишиту сукню 

Юрій Горбунов і Катеина Осадча з синами у Великдень 2024 (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

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