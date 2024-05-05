Вишиванки і не тільки. В яких вбраннях українські знаменитості зустрічають Великдень (фото)

Володимир Ярославський

Для цього особливого дня відомий шеф-кухар вирішив одягнути синю вишиванку з китицями, які роблять його образ цікавим та оригінальним.

Володимир Ярославський у вишиванці (Скриншот)

Леся Нікітюк

Ведуча Нового каналу вирішила цього року піти до церкви у бежевому тренчі та у білій хустці з жовто-блакитними візерунками.

Леся Нікітюк у церкві (Скриншот)

Володимир Завадюк

Відомий продюсер полюбляє етнічні вбрання, тому не дивно, що для Великодня він обрав красиву вишиванку та світлі широкі брюки.

Володимир Завадюк у Великдень 2024 (Скриншот)

Ольга Сумська

Ольга Сумська разом з донькою Анною та чоловіком Віталієм Борисюком ходила до церкви. Жінка вибрала сукню-вишиванку бежевого кольору з жовто-блакитним візерунком. Аня ж одягнула темні брюки та білосніжну вишиванку. А от Віталій вибрав жовту футболку, джинси та курточку.

Ольга Сумська з родиною (фото: instagram.com/olgasumska)

Володимир Зеленський

В цьому році у Велидень Володимир Зеленський зʼявився у символічній вишиванці бренду Varenyky Fashion. Його особлива вишиванка оздоблена вставками камуфляжа, а її орнамент символізує достаток та довге й щасливе життя.

Володимир Зеленський в особливій вишиванці (Cкриншот)

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту "The Hardkiss" вирішила зробити акцент на свободі українців, оскільки одягнула чорну футболку, на якій зображені пташки.

Юлія Саніна вітає з Великоднем (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Наталка Денисенко

Акторка вибрала для Великодня сукню-вишиванку у своєму улюбленому білому кольорі, а також білі кеди.

Наталка Денисенко у сукні-вишиванці (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Даша Квіткова

Даша, як завжди, зберігає власний стиль. Для походу до церкви дівчина вибрала оригінальну білу сукню з комірцем та взула лофери.

Даша Квіткова у Великдень 2024 (фото: instagram.com/kvittkova)

Злата Огнєвіч

Злата у цей святий день одягнула білі джинси та неймовірно стильну вишиванку ніжно-блакитного кольору з широкими рукавами та різноколірною вишивкою.

Злата Огнєвіч у вишиванці (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Слава Дьомін

Ведучий вирішив не акцентувати на вбранні, він привітав українців у чорних спортивних шортах та чорній футболці з візерунком.

Слава Дьомін вітає з Велкоднем (фото: instagram.com/slavademin_official)

Андрій Черепущак

Відомий блогер з псевдонімом "Галицька діва" вибрав білу вишиванку з червоним візерунком, коричневий тренч та джинси.

Андрій Черепущак біля церкви у Великдень 2024 (фото: instagram.com/cherepushchak_andriy)

Родина Решетник

Григорій та Христина завжди дуже відповідально ставляться до традицій, і часто одягають національні вбрання. Тому й цього року Христина одягнула білу вишиванку з золотими прикрасами зверху та бежеві брюки, діти, Іван, Дмитро та Сашо були одягнені у вишиванки з блакитною вишивкою. А от сам Григорій одягнув просто білу сорочку.

Христина та Григорій Решетник з дітьми (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Родина телеведучих також не відходить від традицій, Юрій одягнув білосніжну вишиванку та нарядив у вишиванки своїх синів. А от Катерина одягнула жовту вишиту сукню

Юрій Горбунов і Катеина Осадча з синами у Великдень 2024 (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)