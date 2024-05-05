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"Надія є": Олена Зеленська щемливими словами привітала українців з Великоднем

Неділя 05 травня 2024 12:47
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"Надія є": Олена Зеленська щемливими словами привітала українців з Великоднем Олена Зеленська (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Юлія Любченко

Олена Зеленська, як перша леді України не відходить від традицій та вітає Україну з Великоднем після звернення Володимира Зеленського.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис дружини президента.

Як Олена Зеленська привітала українців з Великоднем

Сьогодні Україна выдзначає Великдень, свято, яке ніби змиває все погане і дає надію та віру у те, що все буде добре і наш народ буде жити щасливе і вільне життя у своїй країні.

Ми звикли до того, що у цей святий день отримуємо вітання від президента і першої леді.

Так, пані Зеленська вирішила не відходити від традицій та написала для українців щемливий допис, де наголосила на тому, що у нас все ще є надія на правдиву перемогу, а Великдень - є нагадуванням, що все у нашому житті можливе.

"Серед наших непростих днів і тривожних ночей, випробувань і вибору, загроз і порятунку цей день приходить як нагадування: навіть неможливе можливе, надія є, життя та правда здобудуть свою справедливу перемогу. Свій Великий день", - пише Олена.

"З Великоднем, Україно! Зі святом всіх, хто не полишає надію і робить неможливе для перемоги життя та правди", - вітає пані Зеленська Українців

Та варто сказати, що своє привітання дружина Зеленського цього року не підкріпила жодними тематичними фотокартками з Володимиром, вона просто доповнила свої щирі слова листівкою.

&quot;Надія є&quot;: Олена Зеленська щемливими словами привітала українців з Великоднем

Листівка Зеленської в Instagram (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Раніше ми розповідали, в якому вбранні Олена Зеленська зустріла герцогиню Единбургську в Києві.

Тако читайте, що думають українці про святкування Великодня під час війни.

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Олена Зеленська Пасха
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