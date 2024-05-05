Вышиванки и не только. В каких нарядах украинские знаменитости встречают Пасху (фото)

Владимир Ярославский

Для этого особого дня известный шеф-повар решил надеть синюю вышиванку с кисточками, делающими его образ интересным и оригинальным.

Владимир Ярославский в вышиванке (Скриншот)

Леся Никитюк

Ведущая Нового канала решила в этом году пойти в церковь в бежевом тренче и в белом платке с желто-голубыми узорами.

Леся Никитюк в церкви (Скриншот)

Владимир Завадюк

Известный продюсер любит этнические наряды, поэтому не удивительно, что для Пасхи он выбрал красивую вышиванку и светлые широкие брюки.

Владимир Завадюк в Пасху 2024 года (Скриншот)

Ольга Сумская

Ольга Сумская вместе с дочерью Анной и мужем Виталием Борисюком ходила в церковь. Женщина выбрала платье-вышиванку бежевого цвета с желто-голубым узором. Аня же надела черные брюки и белую вышиванку. А вот Виталий выбрал желтую футболку, джинсы и курточку.

Ольга Сумская с семьей (фото: instagram.com/olgasumska)

Владимир Зеленский

В этом году в день Пасхи Владимир Зеленский появился в символической вышиванке бренда Varenyky Fashion. Его особенная вышиванка украшена камуфляжными вставками, а ее орнамент символизирует обилие и долгую и счастливую жизнь.

Владимир Зеленский в особой вышиванке (Cкриншот)

Юлия Санина

Фронтвумен группы "The Hardkiss" решила сделать акцент на свободе украинцев, поскольку надела черную футболку, на которой изображены птички.

Юлия Санина поздравляет с Пасхой (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Наталья Денисенко

Актриса выбрала для Пасхи платье-вышиванку в своем любимом белом цвете, а также белые кеды.

Наталья Денисенко в платье-вышиванку (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Даша Цветкова

Даша, как обычно, сохраняет свой стиль. Для похода в церковь девушка выбрала оригинальное белое платье с воротничком и надела лоферы.

Даша Цветкова в Пасху 2024 года (фото: instagram.com/kvittkova)

Злата Огневич

Злата в этот святой день надела белые джинсы и невероятно стильную вышиванку нежно-голубого цвета с широкими рукавами и разноцветной вышивкой.

Злата Огневич в вышитой сорочке (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Слава Демин

Ведущий решил не акцентировать внимание на нарядах, он поздравил украинцев в черных спортивных шортах и черной футболке с узором.

Слава Демин поздравляет с Пасхой (фото: instagram.com/slavademin_official)

Андрей Черепущак

Известный блоггер с псевдонимом "Галицька дива" выбрал белую вышиванку с красным узором, коричневый тренч и джинсы.

Андрей Черепущак возле церкви в Пасху 2024 года (фото: instagram.com/cherepushchak_andriy)

Семья Решетник

Григорий и Кристина всегда очень ответственно относятся к традициям и часто одевают национальные наряды. Поэтому и в этом году Кристина надела белую вышиванку с золотыми украшениями сверху и бежевые брюки, дети, Иван, Дмитрий и Саша были одеты в вышиванки с голубой вышивкой. А вот сам Григорий надел просто белую рубашку.

Кристина и Григорий Решетник с детьми (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Семья телеведущих тоже не отходит от традиций, Юрий надел белоснежную вышиванку и нарядил в вышиванки своих сыновей. А вот Екатерина надела желтое вышитое платье

Юрий Горбунов и Катеина Осадчая с сыновьями в Пасху 2024 (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)