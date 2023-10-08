Вірусний гепатит, туберкульоз, грибок: як українців "лікують" у колоніях і СІЗО (фото)

Права засуджених та ув'язнених

Медичне обслуговування, лікувально-профілактична та протиепідемічна робота в колоніях і СІЗО організовуються та проводяться згідно із чинним законодавством України про охорону здоров'я.

Воно базується на Конституції й складається із закону "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та інших актів, які регулюють суспільні відносини у цій сфері.

Лікування засуджених та ув'язнених відбувається у медичних частинах, що мають забезпечувати надання первинної лікувально-профілактичної допомоги. Вона включає:

консультацію медичного працівника

діагностику та лікування захворювань (травм, отруєнь і т.ін.)

профілактичні заходи

направлення хворого для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги (за потреби)

За потреби засудженим і ув'язненим надається екстрена медична допомога у закладах охорони здоров'я.

Які порушення найчастіше фіксують правозахисники

Згідно зі звітами Харківської правозахисної групи за результатами моніторингових візитів до різних установ виконання покарань, у медичних частинах колоній і СІЗО України було виявлено низку суттєвих порушень, які негативно впливають на здоров'я засуджених і ув'язнених.

Найчастіше правозахисники зустрічали такі з них:

відсутність укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги (засуджені та ув'язнені не можуть отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ)

відсутність індивідуальної програми реабілітації для осіб з інвалідністю

особи з підозрою на вірусний гепатит С не проходять ПЛР-тестування (не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їхнього здоров'я та поширення інфекційного захворювання серед інших осіб)

на ВІЛ-інфікованих осіб не заведена "Контрольна карта форми первинної облікової документації № 030-5/о медичного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою"

недотримання обов'язкових вимог для ізоляції хворих на туберкульоз (що може призвести до поширення захворювання серед інших осіб)

відсутність замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів (наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно поведінкова терапія тощо)

відсутність спеціальних шаф для зберігання медичних препаратів (зокрема тих, які були отримані від родичів засуджених і ув'язнених)

відсутність лікаря-психіатра або ж ізолятора для осіб з розладами психіки (які становлять небезпеку для оточення)

відсутність лікаря-гінеколога (для первинного та профілактичного огляду, що мають особливе значення для здоров'я жінок)

незабезпеченість медчастин обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами

відсутність систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, вогнегасників

Моторошні фото з медичних частин колоній і СІЗО

Рівненський слідчий ізолятор (колишня Рівненська тюрма №1) був збудований у середині ХІХ століття. Свого часу це була центральна в'язниця Західної Волині та головна пересильна тюрма для кримінальних і політичних злочинців (звідти вони великою зібраною групою вирушали пішки до Сибіру).

Рівненська міська медична частина філії ЦОЗ ДКВС України у Волинській та Рівненській областях має власний стаціонар. Він складається з двох камер-палат (на п'ять ліжко-місць) і двох камер інфекційного ізолятора (на 11 ліжко-місць).

Спати доводиться "на жорсткому" (фото: khpg.org)

Куток виглядає просто моторошно (фото: khpg.org)

Стоматологічний кабінет - майже "пристойний" (фото: khpg.org)

А ось тут щось пішло не так (фото: khpg.org)

Івано-Франківська установа виконання покарань №12 функціонує як слідчий ізолятор (СІЗО). В установі є, крім іншого, медична частина й транзитні камери для тимчасового утримання осіб, які чекають етапування до інших установ.

У стаціонарі медичної частини розташовано: три палати для соматичних хворих (розраховані на 16 ліжко-місць) та п'ять ізоляторів для осіб, хворих на туберкульоз (розраховані на 12 ліжко-місць).

Умови в цій палаті, м'яко кажучи, "сумнівні" (фото: khpg.org)

Зберігати продукти доводиться просто на підлозі (фото: khpg.org)

Тіснувато, але більш-менш чисто (фото: khpg.org)

Коридор майже не лякає (фото: khpg.org)

Коломийська виправна колонія №41 є мультирежимною пенітенціарною установою для утримання чоловіків. Фактично в установі відбувають покарання засуджені всіх режимів.

Стаціонар медичної частини має в наявності: п'ять палат для соматичних хворих (розрахованих на 15 ліжко-місць) та два інфекційні ізолятори (розраховані на п'ять ліжко-місць).

Правда життя (фото: khpg.org)

Хворим тут дійсно нелегко (фото: khpg.org)

Ця палата виглядає чи не найкраще з-поміж інших (фото: khpg.org)

За таких умов здоров'я набратися важко (фото: khpg.org)

Кабінет виглядає дещо приємніше (фото: khpg.org)

Є навіть кушетка та деякі "медичні" меблі (фото: khpg.org)