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В українських СІЗО хочуть запустити платні інтернет та мобільний зв'язок

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 15:43
В українських СІЗО хочуть запустити платні інтернет та мобільний зв'язок Фото: СІЗО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні планують реалізувати протягом двох років експериментальний проект щодо платних послуг в СІЗО. Мова йде про доступ до Інтернету та мобільного зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

"Погоджено пропозицію Міністерства юстиції стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо платних послуг з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також мова йде про доступ до Інтернету та голосової електронної комунікації за допомогою засобів IP-телефонії особам (мобільний зв'язок - ред.), узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби

Також Мельничук повідомив, що було затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.

Нагадаємо, що на Закарпатті презентували нову платну камеру у місцевому СІЗО із покращеними умовами тримання для ув'язнених жінок.

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