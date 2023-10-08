Вирусный гепатит, туберкулез, грибок: как украинцев "лечат" в колониях и СИЗО (фото)

Права осужденных и заключенных

Медицинское обслуживание, лечебно-профилактическая и противоэпидемическая работа в колониях и СИЗО организуются и проводятся согласно действующему законодательству Украины о здравоохранении.

Она базируется на Конституции и состоит из закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении" и других актов, регулирующих общественные отношения в этой сфере.

Лечение осужденных и заключенных проходит в медицинских частях, обеспечивающих оказание первичной лечебно-профилактической помощи. Она включает:

консультацию медицинского работника

диагностику и лечение заболеваний (травм, отравлений и т.п.)

профилактические мероприятия

направление больного для оказания специализированной и высокоспециализированной помощи (при необходимости)

При необходимости осужденным и заключенным предоставляется экстренная медицинская помощь в учреждениях здравоохранения.

Какие нарушения чаще всего фиксируют правозащитники

Согласно отчетам Харьковской правозащитной группы по результатам мониторинговых визитов в различные учреждения исполнения наказаний, в медицинских частях колоний и СИЗО Украины был выявлен ряд существенных нарушений, негативно влияющих на здоровье осужденных и заключенных.

Чаще всего правозащитники встречали следующие из них:

отсутствие заключенных деклараций с врачом первичной медицинской помощи (осужденные и заключенные не могут получить необходимые медицинские услуги за средства НСЗУ)

отсутствие индивидуальной программы реабилитации для лиц с инвалидностью

лица с подозрением на вирусный гепатит С не проходят ПЦР-тестирование (не получают необходимого лечения, что может привести к ухудшению состояния их здоровья и распространению инфекционного заболевания среди других лиц)

на ВИЧ-инфицированных лиц не заведена "Контрольная карта формы первичной учетной документации № 030-5/о медицинского надзора за ВИЧ-инфицированным лицом"

несоблюдение обязательных требований для изоляции больных туберкулезом (что может привести к распространению заболевания среди других лиц)

отсутствие заместительной поддерживающей терапии лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов (наркозависимым лицам не обеспечивается социально-психологическое сопровождение, когнитивно поведенческая терапия и т.д.)

отсутствие специальных шкафов для хранения медицинских препаратов (в том числе полученных от родственников осужденных и заключенных)

отсутствие врача-психиатра или изолятора для лиц с расстройствами психики (которые представляют опасность для окружающих)

отсутствие врача-гинеколога (для первичного и профилактического осмотра, имеющих особое значение для здоровья женщин)

необеспеченность медчастей оборудованием, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами

отсутствие систем пожаротушения, пожарной сигнализации, огнетушителей

Жуткие фото из медицинских частей колоний и СИЗО

Ровенский следственный изолятор (бывшая Ровенская тюрьма №1) был построен в середине XIX века. В свое время это была центральная тюрьма Западной Волыни и главная тюрьма для криминальных и политических преступников (оттуда они большой собранной группой отправлялись пешком в Сибирь).

Ровенская городская медицинская часть филиала ЦЗ ГКВД Украины в Волынской и Ровенской областях имеет собственный стационар. Он состоит из двух камер-палат (на пять койко-мест) и двух камер инфекционного изолятора (на 11 койко-мест).

Спать приходится "на жестком" (фото: khpg.org)

Уголок смотрится просто жутко (фото: khpg.org)

Стоматологический кабинет – почти "приличный" (фото: khpg.org)

А вот тут что-то пошло не так (фото: khpg.org)

Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 работает как следственный изолятор (СИЗО). В учреждении есть, кроме прочего, медицинская часть и транзитные камеры для временного содержания лиц, ожидающих этапирования других учреждений.

В стационаре медицинской части расположены: три палаты для соматических больных (рассчитаны на 16 койко-мест) и пять изоляторов для лиц, больных туберкулезом (рассчитаны на 12 койко-мест).

Условия в этой палате, мягко говоря, "сомнительны" (фото: khpg.org)

Хранить продукты приходится прямо на полу (фото: khpg.org)

Тесно, но более или менее чисто (фото: khpg.org)

Коридор почти не пугает (фото: khpg.org)

Коломыйская исправительная колония №41 представляет собой мультирежимное пенитенциарное учреждение для содержания мужчин. Практически в учреждении отбывают наказания осужденные всех режимов.

Стационар медицинской части имеет в наличии: пять палат для соматических больных (рассчитанных на 15 койко-мест) и два инфекционных изолятора (рассчитаны на пять койко-мест).

Правда жизни (фото: khpg.org)

Больным здесь действительно нелегко (фото: khpg.org)

Эта палата выглядит едва ли не лучше других (фото: khpg.org)

При таких условиях здоровье набраться тяжело (фото: khpg.org)

Кабинет смотрится несколько приятнее (фото: khpg.org)

Есть даже кушетка и кое-какая "медицинская" мебель (фото: khpg.org)