Вирощуємо розсаду огірків: коли і як сіяти, щоб зібрати ранній урожай

Огірки можна сіяти як одразу у відкритий ґрунт, так і в парники чи теплиці. А можна висіяти насіння раніше і отримати вже готову розсаду, коли прийде весна. Щоб отримати ранній і щедрий урожай, варто знати про ряд правил.
Про це пише Floristics.
Власне, насіння огірків можна починати висівати із січня (для тепличних сортів), аж до квітня (для відкритого ґрунту).
Існує й універсальна формула, як вирахувати дати посіву - D = А + В + С, де:
Якщо скласти А, В і С, ви зрозумієте, коли треба сіяти розсаду. Адже ви знаєте, куди будете висаджувати - в парник, теплицю, відкритий ґрунт, і коли ваша грядка буде достатньо прогріватися і не боятися заморозків.
Інформацію про час проростання й інтенсивність росту можна дізнатися на упаковці, а також з детальної інформації про обраний сорт.
Деякі городники орієнтуються на місячний посівний календар, коли планують "посівну".
Скриншот: floristics.info
Грунт оберіть пухким, волого- і повітропроникним. А от субстратів з великою кількістю торфу краще уникати.
Самостійно субстрат можна приготувати так (кілька варіантів):
Знезаразьте суміш, якщо готуєте її самі. Просмажте ґрунт в духовці або пролийте міцним розчином марганцівки. Далі підживіть землю: 6 г сечовини, 10 г суперфосфату, 6 г сульфату калію і 2 г сульфату магнію на 10 кг суміші.
Пам'ятайте, що готові магазинні ґрунти не треба підживлювати і стерилізувати.
Готовий ґрунт треба витримати під плівкою в теплому місці, щоб там відновилася корисна для розсади мікрофлора.
Спочатку відсійте порожнє насіння: опустіть у 3% розчин кухонної солі, щоб порожнє насіння спливло.
Потім промийте проточною водою і знезаразьте: замочіть 30 хвилин в одновідсотковому розчині марганцівки, або на 20 хвилин - в 10% розчині перекису водню.
Після цього промийте, підсушіть та висівайте і проростіть у вологій тканині при температурі +25-30°C упродовж 2-3 діб. Коли у насіння з'являться білі паростки завдовжки 3-4 мм (не довше), воно готове до посіву на розсаду.
Сіянці огірків погано переносять пікіровку, тому їх радять одразу висаджувати в окрему посудину: по одній проклюнутій або по дві непророслі насінини в ямку завглибшки 1,5-2 см.
Як тару використовують заповнені знезараженим субстратом пластикові або торфоперегнійні стаканчики з дренажними отворами. Заповнюють субстратом їх так, щоб залишався 1 см до краю.
Після цього стаканчики треба поставити на піддон, полити, накрити плівкою і тримати в теплі (+23-28°C) в очікуванні появи сходів, зволожуючи субстрат із розпилювача двічі на тиждень.
Раніше ми писали, коли і як садити помідори на розсаду.
Також дізнайтеся, що додати у ґрунт, аби отримати сильну і міцну розсаду.