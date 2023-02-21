Выращиваем рассаду огурцов: когда и как сеять, чтобы собрать ранний урожай

Огурцы можно сеять как сразу в открытый грунт, так и в парники или теплицы. А можно высеять семена раньше и получить уже готовую рассаду, когда придет весна. Чтобы получить ранний и щедрый урожай, следует знать о некоторых правилах.
Об этом пишет Floristics.
Собственно, семена огурцов можно начинать высевать с января (для тепличных сортов) до апреля (для открытого грунта).
Существует и универсальная формула, как вычислить даты посева – D = А + В + С, где:
Если сложить А, В и С, вы поймете, когда нужно сеять рассаду. Ведь вы знаете, куда будете высаживать – в парник, теплицу, открытую почву, и когда ваша грядка будет достаточно прогреваться и не бояться заморозков.
Информацию о времени прорастания и интенсивности роста можно узнать на упаковке, а также из подробной информации об выбранном сорте.
Некоторые огородники ориентируются на лунный посевной календарь, когда планируют "посевную".
Скриншот: floristics.info
Почву выберите рыхлую, влаго- и воздухопроницаемую. А вот субстратов с большим количеством торфа лучше избегать.
Самостоятельно субстрат можно приготовить следующим образом (несколько вариантов):
Обеззаразьте смесь, если готовите ее сами. Прожарьте грунт в духовке или пролейте крепким раствором марганцовки. Далее подпитайте землю: 6 г мочевины, 10 г суперфосфата, 6 г сульфата калия и 2 г сульфата магния на 10 кг смеси.
Помните, что готовые магазинные грунты не нужно подпитывать и стерилизовать.
Готовый грунт нужно выдержать под пленкой в теплом месте, чтобы там восстановилась полезная для рассады микрофлора.
Сначала отсейте пустые семена: опустите в 3% раствор поваренной соли, чтобы пустые семена всплыли.
Затем промойте проточной водой и обеззаразьте: замочите 30 минут в однопроцентном растворе марганцовки, или на 20 минут в 10% растворе перекиси водорода.
После этого промойте, подсушите и высевайте и прорастите во влажной ткани при температуре +25-30°C в течение 2-3 суток. Когда у семян появятся белые ростки длиной 3-4 мм (не длиннее), они готовы к посеву на рассаду.
Сеянцы огурцов плохо переносят пикировку, поэтому их советуют сразу высаживать в отдельный сосуд: по одному проклюнутому или по два непроросших семена в ямку глубиной 1,5-2 см.
В качестве тары используются заполненные обеззараженным субстратом пластиковые или торфоперегнойные стаканчики с дренажными отверстиями. Заполняют их субстратом так, чтобы оставался 1 см до края.
После этого стаканчики нужно поставить на поддон, полить, накрыть пленкой и держать в тепле (+23-28°C) в ожидании появления всходов, увлажняя субстрат из распылителя дважды в неделю.
Раньше мы писали, когда и как сажать помидоры на рассаду.
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