Коли і як садити помідори на розсаду, щоб влітку отримати щедрий урожай

Вирощені власними силами помідори завжди й смачніші, й ароматніші, і корисніші. Якщо ви любите приємні клопоти, пов'язані з розсадою, вже в лютому варто розпланувати і підготуватися до нового сезону.

Коли і як садити томати - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Врахуйте особливості сорту

Варто пам'ятати, що рання розсада не завжди дорівнює хорошому врожаю. Треба враховувати особливості кожного сорту.

Адже швидкорослі сорти тільки повитягуються і страждатимуть від нестачі світла і площі, доки дочекаються пересадки у відкритий ґрунт чи парник/теплицю. А от ті, яким для росту потрібен додатковий час, вже можна готувати до посадки.

Щоб точно зрозуміти, які рослини можна висаджувати, варто в першу чергу вивчити упаковку з насінням, адже томати можуть бути ранніми, середніми, пізніми.

Кліматичні умови вашого регіону

Не менш важливими є кліматичні умови. Позаяк для південних широт лютий - це майже весна і найгарячіша розсадна пора, оскільки в кінці квітня або на початку травня можна буде сміливо висаджувати сіянці в теплиці чи у відкритий грунт.

Якщо ви мешкаєте в "середній смузі", то тут і у травні бувають заморозки. Садіння у відкритий ґрунт доводиться відкладати до кінця весни, а іноді і до червня. Тому рано садити розсаду не варто, хіба що ви плануєте висаджувати сіянці в теплиці чи парники.

Для мешканців північних областей рання посадка ні до чого, якщо у вас нема теплиці, яка опалюється.

Щоб виростити розсаду помідорів, врахуйте багато нюансів (фото: pixabay)

Дати посадки

В цілому, садити помідори на розсаду (з урахуванням вище вказаних нюансів) потрібно починати в останні дні лютого або на початку березня і до кінця квітня.

В цілому від часу висіву насіння до висадки проходить 52-58 днів, тому в залежності від цього терміну і прогнозу погоди (готовності ґрунту) можна планувати точну дату.

Треба знати, що розсада, яка переросте, також буде слабкою, тому сіяти насіння помідорів занадто рано недобре.

Як садити помідори

Пам'ятайте, щоб розсада була здоровою і потужною, створіть для неї велику кількість світла і оптимальну температуру. Бажано встановити зволожувач повітря, враховуючи сухість повітря в приміщеннях.

Підготуйте насіння томатів: протруїть, замочіть в стимуляторі росту. Помідори можна сіяти як в індивідуальні місткості (наприклад, стаканчики), так і в горщики. Тару наповніть ґрунтовою сумішшю і зволожте.

У ящиках зробіть борозди через 3-4 см і викладіть насіння на відстані 1 см один від одного.

А в стаканчики садять по одному насінню. Зверху посіви присипають сантиметровим шаром ґрунту. Вкриті плівкою місткості відправляють в тепло.

Як правило, томати видають перші паростки на 5-6 день. Як тільки це сталося, розсаду можна відкривати і виносити на світло.