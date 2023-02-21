Вирощуємо розсаду огірків: коли і як сіяти, щоб зібрати ранній урожай

Огірки можна сіяти як одразу у відкритий ґрунт, так і в парники чи теплиці. А можна висіяти насіння раніше і отримати вже готову розсаду, коли прийде весна. Щоб отримати ранній і щедрий урожай, варто знати про ряд правил.

Як вирахувати дату посіву

Власне, насіння огірків можна починати висівати із січня (для тепличних сортів), аж до квітня (для відкритого ґрунту).

Існує й універсальна формула, як вирахувати дати посіву - D = А + В + С, де:

D - кількість діб від посіву насіння на розсаду до висадки саджанців у ґрунт;

А - число діб від посіву насіння до моменту появи сходів;

В - число діб від сходів до пікіровки саджанців;

С - число діб до висадки розсади у відкритий ґрунт (у теплицю).

Якщо скласти А, В і С, ви зрозумієте, коли треба сіяти розсаду. Адже ви знаєте, куди будете висаджувати - в парник, теплицю, відкритий ґрунт, і коли ваша грядка буде достатньо прогріватися і не боятися заморозків.

Інформацію про час проростання й інтенсивність росту можна дізнатися на упаковці, а також з детальної інформації про обраний сорт.

Місячний посівний календар на лютий - квітень 2023

Деякі городники орієнтуються на місячний посівний календар, коли планують "посівну".

Скриншот: floristics.info

Підготуйте правильний ґрунт

Грунт оберіть пухким, волого- і повітропроникним. А от субстратів з великою кількістю торфу краще уникати.

Самостійно субстрат можна приготувати так (кілька варіантів):

візьміть рівні частини дернової землі (верхні шари ґрунту, що розклалися і перегнили, зібрані на луговинах і пасовищах), пісок, торф і вермикуліт (можна замінити тирсою) і додайте трохи кокосового волокна;

пісок, торф і вермикуліт (можна замінити тирсою) і додайте трохи кокосового волокна; суміш із низинного торфу, дернової землі, тирси та перепрілого гною в пропорції 4:4:1:1;

суміш перепрілого гною, дернової землі та піску у співвідношенні 6:3:1.

Знезаразьте суміш, якщо готуєте її самі. Просмажте ґрунт в духовці або пролийте міцним розчином марганцівки. Далі підживіть землю: 6 г сечовини, 10 г суперфосфату, 6 г сульфату калію і 2 г сульфату магнію на 10 кг суміші.

Пам'ятайте, що готові магазинні ґрунти не треба підживлювати і стерилізувати.

Готовий ґрунт треба витримати під плівкою в теплому місці, щоб там відновилася корисна для розсади мікрофлора.

Як обробити насіння

Спочатку відсійте порожнє насіння: опустіть у 3% розчин кухонної солі, щоб порожнє насіння спливло.

Потім промийте проточною водою і знезаразьте: замочіть 30 хвилин в одновідсотковому розчині марганцівки, або на 20 хвилин - в 10% розчині перекису водню.

Після цього промийте, підсушіть та висівайте і проростіть у вологій тканині при температурі +25-30°C упродовж 2-3 діб. Коли у насіння з'являться білі паростки завдовжки 3-4 мм (не довше), воно готове до посіву на розсаду.

Куди сіяти

Сіянці огірків погано переносять пікіровку, тому їх радять одразу висаджувати в окрему посудину: по одній проклюнутій або по дві непророслі насінини в ямку завглибшки 1,5-2 см.

Як тару використовують заповнені знезараженим субстратом пластикові або торфоперегнійні стаканчики з дренажними отворами. Заповнюють субстратом їх так, щоб залишався 1 см до краю.

Після цього стаканчики треба поставити на піддон, полити, накрити плівкою і тримати в теплі (+23-28°C) в очікуванні появи сходів, зволожуючи субстрат із розпилювача двічі на тиждень.