Вирощуємо розсаду огірків: коли і як сіяти, щоб зібрати ранній урожай
Огірки можна сіяти як одразу у відкритий ґрунт, так і в парники чи теплиці. А можна висіяти насіння раніше і отримати вже готову розсаду, коли прийде весна. Щоб отримати ранній і щедрий урожай, варто знати про ряд правил.
Про це пише Floristics.
Як вирахувати дату посіву
Власне, насіння огірків можна починати висівати із січня (для тепличних сортів), аж до квітня (для відкритого ґрунту).
Існує й універсальна формула, як вирахувати дати посіву - D = А + В + С, де:
- D - кількість діб від посіву насіння на розсаду до висадки саджанців у ґрунт;
- А - число діб від посіву насіння до моменту появи сходів;
- В - число діб від сходів до пікіровки саджанців;
- С - число діб до висадки розсади у відкритий ґрунт (у теплицю).
Якщо скласти А, В і С, ви зрозумієте, коли треба сіяти розсаду. Адже ви знаєте, куди будете висаджувати - в парник, теплицю, відкритий ґрунт, і коли ваша грядка буде достатньо прогріватися і не боятися заморозків.
Інформацію про час проростання й інтенсивність росту можна дізнатися на упаковці, а також з детальної інформації про обраний сорт.
Місячний посівний календар на лютий - квітень 2023
Деякі городники орієнтуються на місячний посівний календар, коли планують "посівну".
Скриншот: floristics.info
Підготуйте правильний ґрунт
Грунт оберіть пухким, волого- і повітропроникним. А от субстратів з великою кількістю торфу краще уникати.
Самостійно субстрат можна приготувати так (кілька варіантів):
- візьміть рівні частини дернової землі (верхні шари ґрунту, що розклалися і перегнили, зібрані на луговинах і пасовищах), пісок, торф і вермикуліт (можна замінити тирсою) і додайте трохи кокосового волокна;
- суміш із низинного торфу, дернової землі, тирси та перепрілого гною в пропорції 4:4:1:1;
- суміш перепрілого гною, дернової землі та піску у співвідношенні 6:3:1.
Знезаразьте суміш, якщо готуєте її самі. Просмажте ґрунт в духовці або пролийте міцним розчином марганцівки. Далі підживіть землю: 6 г сечовини, 10 г суперфосфату, 6 г сульфату калію і 2 г сульфату магнію на 10 кг суміші.
Пам'ятайте, що готові магазинні ґрунти не треба підживлювати і стерилізувати.
Готовий ґрунт треба витримати під плівкою в теплому місці, щоб там відновилася корисна для розсади мікрофлора.
Як обробити насіння
Спочатку відсійте порожнє насіння: опустіть у 3% розчин кухонної солі, щоб порожнє насіння спливло.
Потім промийте проточною водою і знезаразьте: замочіть 30 хвилин в одновідсотковому розчині марганцівки, або на 20 хвилин - в 10% розчині перекису водню.
Після цього промийте, підсушіть та висівайте і проростіть у вологій тканині при температурі +25-30°C упродовж 2-3 діб. Коли у насіння з'являться білі паростки завдовжки 3-4 мм (не довше), воно готове до посіву на розсаду.
Куди сіяти
Сіянці огірків погано переносять пікіровку, тому їх радять одразу висаджувати в окрему посудину: по одній проклюнутій або по дві непророслі насінини в ямку завглибшки 1,5-2 см.
Як тару використовують заповнені знезараженим субстратом пластикові або торфоперегнійні стаканчики з дренажними отворами. Заповнюють субстратом їх так, щоб залишався 1 см до краю.
Після цього стаканчики треба поставити на піддон, полити, накрити плівкою і тримати в теплі (+23-28°C) в очікуванні появи сходів, зволожуючи субстрат із розпилювача двічі на тиждень.
Раніше ми писали, коли і як садити помідори на розсаду.
Також дізнайтеся, що додати у ґрунт, аби отримати сильну і міцну розсаду.