Выращиваем рассаду огурцов: когда и как сеять, чтобы собрать ранний урожай

Огурцы можно сеять как сразу в открытый грунт, так и в парники или теплицы. А можно высеять семена раньше и получить уже готовую рассаду, когда придет весна. Чтобы получить ранний и щедрый урожай, следует знать о некоторых правилах.

Как вычислить дату посева

Собственно, семена огурцов можно начинать высевать с января (для тепличных сортов) до апреля (для открытого грунта).

Существует и универсальная формула, как вычислить даты посева – D = А + В + С, где:

D – количество суток от посева семян на рассаду до высадки саженцев в грунт;

А – число суток от посева семян до момента появления всходов;

В – число суток от всходов до пикировки саженцев;

С – число суток до высадки рассады в открытый грунт (в теплицу).

Если сложить А, В и С, вы поймете, когда нужно сеять рассаду. Ведь вы знаете, куда будете высаживать – в парник, теплицу, открытую почву, и когда ваша грядка будет достаточно прогреваться и не бояться заморозков.

Информацию о времени прорастания и интенсивности роста можно узнать на упаковке, а также из подробной информации об выбранном сорте.

Лунный посевной календарь на февраль - апрель 2023

Некоторые огородники ориентируются на лунный посевной календарь, когда планируют "посевную".

Скриншот: floristics.info

Подготовьте правильную почву

Почву выберите рыхлую, влаго- и воздухопроницаемую. А вот субстратов с большим количеством торфа лучше избегать.

Самостоятельно субстрат можно приготовить следующим образом (несколько вариантов):

возьмите равные части дерновой земли (разложившиеся и перегнившие верхние слои почвы, собранные на луговинах и пастбищах), песок, торф и вермикулит (можно заменить опилками) и добавьте немного кокосового волокна;

песок, торф и вермикулит (можно заменить опилками) и добавьте немного кокосового волокна; смесь из низинного торфа, дерновой земли, опилок и перепревшего навоза в пропорции 4:4:1:1;

смесь перепревшего навоза, дерновой земли и песка в соотношении 6:3:1.

Обеззаразьте смесь, если готовите ее сами. Прожарьте грунт в духовке или пролейте крепким раствором марганцовки. Далее подпитайте землю: 6 г мочевины, 10 г суперфосфата, 6 г сульфата калия и 2 г сульфата магния на 10 кг смеси.

Помните, что готовые магазинные грунты не нужно подпитывать и стерилизовать.

Готовый грунт нужно выдержать под пленкой в теплом месте, чтобы там восстановилась полезная для рассады микрофлора.

Как обработать семена

Сначала отсейте пустые семена: опустите в 3% раствор поваренной соли, чтобы пустые семена всплыли.

Затем промойте проточной водой и обеззаразьте: замочите 30 минут в однопроцентном растворе марганцовки, или на 20 минут в 10% растворе перекиси водорода.

После этого промойте, подсушите и высевайте и прорастите во влажной ткани при температуре +25-30°C в течение 2-3 суток. Когда у семян появятся белые ростки длиной 3-4 мм (не длиннее), они готовы к посеву на рассаду.

Куда сеять

Сеянцы огурцов плохо переносят пикировку, поэтому их советуют сразу высаживать в отдельный сосуд: по одному проклюнутому или по два непроросших семена в ямку глубиной 1,5-2 см.

В качестве тары используются заполненные обеззараженным субстратом пластиковые или торфоперегнойные стаканчики с дренажными отверстиями. Заполняют их субстратом так, чтобы оставался 1 см до края.

После этого стаканчики нужно поставить на поддон, полить, накрыть пленкой и держать в тепле (+23-28°C) в ожидании появления всходов, увлажняя субстрат из распылителя дважды в неделю.