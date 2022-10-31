UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вирощуємо кімнатні рослини з насіння: пишні вазони вам гарантовані

Фото: Як виростити кімнатні рослини з насіння (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Виростити кімнатні рослини з насіння значно простіше, ніж дехто думає.Такий вазон буде мати більше сили і витривалості, а ви зможете пишатися виплеканою квіткою, так би мовити "з нуля".

Про це пише канал Квіти та рослини.

Правила підготовки насіння для посіву

  • Важливо, щоб насіння було свіжим.
  • Насінню (крім дуже дрібного) потрібне попереднє замочування в розчинах стимуляторів росту на 1-2 дні.
  • Грунт для посіву краще використовувати готовий - він легкий, пухкий і поживний, не містить шкідників або спор хвороб.
  • Висаджувати насіння краще в невелику індивідуальну тару.

Порядок посіву насіння кімнатних рослин:

Підготовлену тару заповнюють ґрунтом, відступаючи від верху не менше 1 см.
Найбільше насіння заглиблюють на 1-3 см.

Ґрунт добре зволожують, виключно пульверизатором. Поливати з лійки не потрібно, щоб не було грудок і непролитих місцин.

Посадочні ємності накривають плівкою або склом і ставлять у добре освітлене, тепле місце.

Не можна виставляти тару на пряме сонце, насіння в "теплиці" може перегрітися і зіпріти, втратити схожість.

Щодня з плівки видаляють конденсат, а сходи провітрюють.

Коли розсада проросте, її можна буде пересаджувати в більші ємності.

Раніше ми писали, як підготувати кімнатні рослини до зими.

Також читайте, які квіти посадити під зиму, щоб навесні отримати справжній квітучий сад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рослини