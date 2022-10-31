Вирощуємо кімнатні рослини з насіння: пишні вазони вам гарантовані

Правила підготовки насіння для посіву

Важливо, щоб насіння було свіжим.

Насінню (крім дуже дрібного) потрібне попереднє замочування в розчинах стимуляторів росту на 1-2 дні.

Грунт для посіву краще використовувати готовий - він легкий, пухкий і поживний, не містить шкідників або спор хвороб.

Висаджувати насіння краще в невелику індивідуальну тару.

Порядок посіву насіння кімнатних рослин:

Підготовлену тару заповнюють ґрунтом, відступаючи від верху не менше 1 см.

Найбільше насіння заглиблюють на 1-3 см.

Ґрунт добре зволожують, виключно пульверизатором. Поливати з лійки не потрібно, щоб не було грудок і непролитих місцин.

Посадочні ємності накривають плівкою або склом і ставлять у добре освітлене, тепле місце.

Не можна виставляти тару на пряме сонце, насіння в "теплиці" може перегрітися і зіпріти, втратити схожість.

Щодня з плівки видаляють конденсат, а сходи провітрюють.

Коли розсада проросте, її можна буде пересаджувати в більші ємності.