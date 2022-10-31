Выращиваем комнатные растения из семян: пышные вазоны вам гарантированы

Вырастить комнатные растения из семян значительно проще, чем многие думают. Такой вазон будет иметь больше силы и выносливости, а вы сможете гордиться выхоженным цветком, так сказать "с нуля".
Об этом пишет канал Квіти та рослини.
Подготовленную тару заполняют грунтом, отступая от верха не менее 1 см.
Больше всего семян углубляют на 1-3 см.
Почву хорошо увлажняют, исключительно пульверизатором. Поливать из лейки не нужно, чтобы не было комков и непролитых мест.
Посадочные емкости накрывают пленкой или стеклом и ставят в хорошо освещенное, теплое место.
Нельзя выставлять тару на прямое солнце, семена в "теплице" могут перегреться и сопреть, потерять всхожесть.
Ежедневно с пленки удаляют конденсат, а всходы проветривают.
Когда рассада прорастет, ее можно будет пересаживать в большие емкости.
Раньше мы писали, как подготовить комнатные растения к зиме.
Также читайте, какие цветы посадить под зиму, чтобы весной получить настоящий цветущий сад.