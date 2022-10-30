Готуємо кімнатні рослини до зими: секрети пишного росту цілий рік
Кімнатні рослини люблять, коли про них піклуються і балують, тоді і віддача буде відповідною. Вони запишніють зеленим листям і яскравим цвітінням і радуватимуть ваше око цілий рік. До кожного сезону, особливо до зими, рослини треба ретельно підготувати.
Як це правильно зробити, розповіли на каналі Квіти та рослини.
Звісно ж пік активного росту і цвітіння для більшої частини рослин – весна й літо, взимку вони часто сповільнюються і відпочивають. А щоб вони не марніли в час, коли освітлення менше, перепади температури пов’язані з опаленням, сухість тощо, треба виконати певні дії.
Як підготувати рослини до зими
- Помийте вікна і підвіконня, чистота – друг ваших вазонів.
- Обріжте сухе листя, помийте піддони – це допоможе рослинам успішно перезимувати.
- Переставте рослини ближче до світла – взимку це дуже важливо.
- Помийте листя від пилу, зробіть рослинам теплий душ.
- Зменшіть взимку полив.
Маленький секрет активного росту вазонів
Влаштовуйте рослинам гарячий душ принаймні двічі на місяць. Це чудова профілактика хвороб і шкідників.
Поставте вазон в ванну чи душовий піддон, прикрийте грунт пакетом, щоб уникнути надмірного зволоження. Щедро полийте гарячим душем.
Залиште у ванній кімнаті на ніч, щоб рослини обсохли. Потім перенесіть їх на постійне місце.
Раніше ми писали, чому в домі не варто тримати таку поширену кімнатну рослину, як фікус.
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