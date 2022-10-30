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Готуємо кімнатні рослини до зими: секрети пишного росту цілий рік

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Неділя 30 жовтня 2022 08:59
Готуємо кімнатні рослини до зими: секрети пишного росту цілий рік Фото: Готуємо кімнатні рослини до зими (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Кімнатні рослини люблять, коли про них піклуються і балують, тоді і віддача буде відповідною. Вони запишніють зеленим листям і яскравим цвітінням і радуватимуть ваше око цілий рік. До кожного сезону, особливо до зими, рослини треба ретельно підготувати.

Як це правильно зробити, розповіли на каналі Квіти та рослини.

Звісно ж пік активного росту і цвітіння для більшої частини рослин – весна й літо, взимку вони часто сповільнюються і відпочивають. А щоб вони не марніли в час, коли освітлення менше, перепади температури пов’язані з опаленням, сухість тощо, треба виконати певні дії.

Як підготувати рослини до зими

  • Помийте вікна і підвіконня, чистота – друг ваших вазонів.
  • Обріжте сухе листя, помийте піддони – це допоможе рослинам успішно перезимувати.
  • Переставте рослини ближче до світла – взимку це дуже важливо.
  • Помийте листя від пилу, зробіть рослинам теплий душ.
  • Зменшіть взимку полив.

Маленький секрет активного росту вазонів

Влаштовуйте рослинам гарячий душ принаймні двічі на місяць. Це чудова профілактика хвороб і шкідників.

Поставте вазон в ванну чи душовий піддон, прикрийте грунт пакетом, щоб уникнути надмірного зволоження. Щедро полийте гарячим душем.

Залиште у ванній кімнаті на ніч, щоб рослини обсохли. Потім перенесіть їх на постійне місце.

Раніше ми писали, чому в домі не варто тримати таку поширену кімнатну рослину, як фікус.

Крім того дізнайтеся, які квіти посадити під зиму, щоб навесні отримати справжній квітучий сад.

Також читайте, які кімнатні рослини виганяють з дому хвороби.

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