Вирощуємо кімнатні рослини з насіння: пишні вазони вам гарантовані

Виростити кімнатні рослини з насіння значно простіше, ніж дехто думає.Такий вазон буде мати більше сили і витривалості, а ви зможете пишатися виплеканою квіткою, так би мовити "з нуля".

Про це пише канал Квіти та рослини.

Правила підготовки насіння для посіву

Важливо, щоб насіння було свіжим.

Насінню (крім дуже дрібного) потрібне попереднє замочування в розчинах стимуляторів росту на 1-2 дні.

Грунт для посіву краще використовувати готовий - він легкий, пухкий і поживний, не містить шкідників або спор хвороб.

Висаджувати насіння краще в невелику індивідуальну тару.

Порядок посіву насіння кімнатних рослин:

Підготовлену тару заповнюють ґрунтом, відступаючи від верху не менше 1 см.

Найбільше насіння заглиблюють на 1-3 см.

Ґрунт добре зволожують, виключно пульверизатором. Поливати з лійки не потрібно, щоб не було грудок і непролитих місцин.

Посадочні ємності накривають плівкою або склом і ставлять у добре освітлене, тепле місце.

Не можна виставляти тару на пряме сонце, насіння в "теплиці" може перегрітися і зіпріти, втратити схожість.

Щодня з плівки видаляють конденсат, а сходи провітрюють.

Коли розсада проросте, її можна буде пересаджувати в більші ємності.