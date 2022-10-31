ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вирощуємо кімнатні рослини з насіння: пишні вазони вам гарантовані

Новость на русском →
Понеділок 31 жовтня 2022 17:26
Вирощуємо кімнатні рослини з насіння: пишні вазони вам гарантовані Фото: Як виростити кімнатні рослини з насіння (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Виростити кімнатні рослини з насіння значно простіше, ніж дехто думає.Такий вазон буде мати більше сили і витривалості, а ви зможете пишатися виплеканою квіткою, так би мовити "з нуля".

Про це пише канал Квіти та рослини.

Правила підготовки насіння для посіву

  • Важливо, щоб насіння було свіжим.
  • Насінню (крім дуже дрібного) потрібне попереднє замочування в розчинах стимуляторів росту на 1-2 дні.
  • Грунт для посіву краще використовувати готовий - він легкий, пухкий і поживний, не містить шкідників або спор хвороб.
  • Висаджувати насіння краще в невелику індивідуальну тару.

Порядок посіву насіння кімнатних рослин:

Підготовлену тару заповнюють ґрунтом, відступаючи від верху не менше 1 см.
Найбільше насіння заглиблюють на 1-3 см.

Ґрунт добре зволожують, виключно пульверизатором. Поливати з лійки не потрібно, щоб не було грудок і непролитих місцин.

Посадочні ємності накривають плівкою або склом і ставлять у добре освітлене, тепле місце.

Не можна виставляти тару на пряме сонце, насіння в "теплиці" може перегрітися і зіпріти, втратити схожість.

Щодня з плівки видаляють конденсат, а сходи провітрюють.

Коли розсада проросте, її можна буде пересаджувати в більші ємності.

Раніше ми писали, як підготувати кімнатні рослини до зими.

Також читайте, які квіти посадити під зиму, щоб навесні отримати справжній квітучий сад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рослини