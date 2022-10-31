Вирощуємо кімнатні рослини з насіння: пишні вазони вам гарантовані
Виростити кімнатні рослини з насіння значно простіше, ніж дехто думає.Такий вазон буде мати більше сили і витривалості, а ви зможете пишатися виплеканою квіткою, так би мовити "з нуля".
Про це пише канал Квіти та рослини.
Правила підготовки насіння для посіву
- Важливо, щоб насіння було свіжим.
- Насінню (крім дуже дрібного) потрібне попереднє замочування в розчинах стимуляторів росту на 1-2 дні.
- Грунт для посіву краще використовувати готовий - він легкий, пухкий і поживний, не містить шкідників або спор хвороб.
- Висаджувати насіння краще в невелику індивідуальну тару.
Порядок посіву насіння кімнатних рослин:
Підготовлену тару заповнюють ґрунтом, відступаючи від верху не менше 1 см.
Найбільше насіння заглиблюють на 1-3 см.
Ґрунт добре зволожують, виключно пульверизатором. Поливати з лійки не потрібно, щоб не було грудок і непролитих місцин.
Посадочні ємності накривають плівкою або склом і ставлять у добре освітлене, тепле місце.
Не можна виставляти тару на пряме сонце, насіння в "теплиці" може перегрітися і зіпріти, втратити схожість.
Щодня з плівки видаляють конденсат, а сходи провітрюють.
Коли розсада проросте, її можна буде пересаджувати в більші ємності.
Раніше ми писали, як підготувати кімнатні рослини до зими.
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