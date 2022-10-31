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Выращиваем комнатные растения из семян: пышные вазоны вам гарантированы

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Понедельник 31 октября 2022 17:26
Выращиваем комнатные растения из семян: пышные вазоны вам гарантированы Фото: Как вырастить комнатные растения из семян (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Вырастить комнатные растения из семян значительно проще, чем многие думают. Такой вазон будет иметь больше силы и выносливости, а вы сможете гордиться выхоженным цветком, так сказать "с нуля".

Об этом пишет канал Квіти та рослини.

Правила подготовки семян для посева

  • Важно, чтобы семена были свежими.
  • Семенам (кроме очень мелких) требуется предварительное замачивание в растворах стимуляторов роста на 1-2 дня.
  • Почву для посева лучше использовать готовую – она легкая, рыхлая и питательная, не содержит вредителей или спор болезней.
  • Высаживать семена лучше в небольшую индивидуальную тару.

Порядок посева семян комнатных растений:

Подготовленную тару заполняют грунтом, отступая от верха не менее 1 см.
Больше всего семян углубляют на 1-3 см.

Почву хорошо увлажняют, исключительно пульверизатором. Поливать из лейки не нужно, чтобы не было комков и непролитых мест.

Посадочные емкости накрывают пленкой или стеклом и ставят в хорошо освещенное, теплое место.

Нельзя выставлять тару на прямое солнце, семена в "теплице" могут перегреться и сопреть, потерять всхожесть.

Ежедневно с пленки удаляют конденсат, а всходы проветривают.

Когда рассада прорастет, ее можно будет пересаживать в большие емкости.

Раньше мы писали, как подготовить комнатные растения к зиме.

Также читайте, какие цветы посадить под зиму, чтобы весной получить настоящий цветущий сад.

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