Выращиваем комнатные растения из семян: пышные вазоны вам гарантированы

Вырастить комнатные растения из семян значительно проще, чем многие думают. Такой вазон будет иметь больше силы и выносливости, а вы сможете гордиться выхоженным цветком, так сказать "с нуля".

Об этом пишет канал Квіти та рослини.

Правила подготовки семян для посева

Важно, чтобы семена были свежими.

Семенам (кроме очень мелких) требуется предварительное замачивание в растворах стимуляторов роста на 1-2 дня.

Почву для посева лучше использовать готовую – она легкая, рыхлая и питательная, не содержит вредителей или спор болезней.

Высаживать семена лучше в небольшую индивидуальную тару.

Порядок посева семян комнатных растений:

Подготовленную тару заполняют грунтом, отступая от верха не менее 1 см.

Больше всего семян углубляют на 1-3 см.

Почву хорошо увлажняют, исключительно пульверизатором. Поливать из лейки не нужно, чтобы не было комков и непролитых мест.

Посадочные емкости накрывают пленкой или стеклом и ставят в хорошо освещенное, теплое место.

Нельзя выставлять тару на прямое солнце, семена в "теплице" могут перегреться и сопреть, потерять всхожесть.

Ежедневно с пленки удаляют конденсат, а всходы проветривают.

Когда рассада прорастет, ее можно будет пересаживать в большие емкости.