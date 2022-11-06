Вирощуємо часник на підвіконні: інструкція для пишного городу вдома

Виявляється, на підвіконні можна виростити не тільки зелену цибулю чи проростити мікрозелень, але й отримати справжню пишну часникову грядку.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Тому не зловживайте овочем.

Аліцин в часнику, який робить його корисним, може мати й протилежний ефект. У великій кількості ця сполука стане отрутою для організму та може призвести до пошкодження стінок шлунка, викликати внутрішню кровотечу, підвищити або понизити тиск до критичного рівня, стати причиною печії, діареї тощо.

Цей овоч вважається дуже корисним для здоров'я. Часник допомагає роботі серця, покращує травлення, підвищує імунітет і зменшує втому.

Раніше ми писали, коли і як садити зимовий часник, щоб отримати щедрий врожай наступного року.

Крім того читайте, як правильно виростити полуницю на підвіконні. Городники кажуть, що це цілком можливо.