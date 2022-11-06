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Вирощуємо часник на підвіконні: інструкція для пишного городу вдома

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Неділя 06 листопада 2022 14:02
Вирощуємо часник на підвіконні: інструкція для пишного городу вдома Фото: Часник (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, на підвіконні можна виростити не тільки зелену цибулю чи проростити мікрозелень, але й отримати справжню пишну часникову грядку.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Покрокова інструкція

  • Змочіть головки часнику, які плануєте проростити.
  • Ретельно очистіть від шкірок за допомогою пінцету, якщо не виходить руками.

Вирощуємо часник на підвіконні: інструкція для пишного городу вдома

  • Заповніть склянки чистою відстояною водою кімнатної температури.
  • Поставте очищені головки, щоб низ торкався води.
  • Вже скоро у вас буде пишний город зеленого часнику.

Вирощуємо часник на підвіконні: інструкція для пишного городу вдома

Чим корисний часник

Цей овоч вважається дуже корисним для здоров'я. Часник допомагає роботі серця, покращує травлення, підвищує імунітет і зменшує втому.

Але пам'ятайте:

Аліцин в часнику, який робить його корисним, може мати й протилежний ефект. У великій кількості ця сполука стане отрутою для організму та може призвести до пошкодження стінок шлунка, викликати внутрішню кровотечу, підвищити або понизити тиск до критичного рівня, стати причиною печії, діареї тощо.

Тому не зловживайте овочем.

Раніше ми писали, коли і як садити зимовий часник, щоб отримати щедрий врожай наступного року.

Крім того читайте, як правильно виростити полуницю на підвіконні. Городники кажуть, що це цілком можливо.

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