Вирощуємо полуницю на підвіконні: кращі сорти і секрети врожаю

Якщо ви думаєте, що для вирощування полуниці треба мати город чи принаймні яку-небудь грядку, це не зовсім так. Адже ароматна ягода може дати урожай на вашому підвіконні. Головне - правильний підхід та вибраний сорт.

Про це пише канал Дача. Сад і город.

Який сорт обрати

Для вирощування полуниці у будинку потрібно правильно вибрати сорт. Наприклад, такі ремонтантні сорти, як "Королева Єлизавета", "Женева", "Домашній делікатес" можуть давати урожай цілий рік.

А ще вони є ампельними сортами, тобто розростаються і гарно звисають, наприклад, з кашпо.

Фото: Сорт полуниці "Королева Єлизавета" (pitomnik.kiev.ua)

Правильно підготуйте ґрунт

Грунт для полуниці має бути або універсальний - з покупних. А можна і самим приготувати його: з перегною, піску та землі. На дно горщика покладіть дренаж, оскільки ягода не любить застоювання води.

На яке вікно поставити

Найкраще підійдуть сонячні - на південній стороні. А ось взимку варто обзавестися додатковою підсвіткою на пів дня.

Догляд такий самий, як за звичайною полуницею, але ще рекомендується обприскувати водою з додаванням заліза.