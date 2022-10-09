ua ru
Нд, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вирощуємо полуницю на підвіконні: кращі сорти і секрети врожаю

Новость на русском →
Неділя 09 жовтня 2022 08:29
Вирощуємо полуницю на підвіконні: кращі сорти і секрети врожаю Фото: Як виростити полуницю на підвіконні (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви думаєте, що для вирощування полуниці треба мати город чи принаймні яку-небудь грядку, це не зовсім так. Адже ароматна ягода може дати урожай на вашому підвіконні. Головне - правильний підхід та вибраний сорт.

Про це пише канал Дача. Сад і город.

Який сорт обрати

Для вирощування полуниці у будинку потрібно правильно вибрати сорт. Наприклад, такі ремонтантні сорти, як "Королева Єлизавета", "Женева", "Домашній делікатес" можуть давати урожай цілий рік.

А ще вони є ампельними сортами, тобто розростаються і гарно звисають, наприклад, з кашпо.

Вирощуємо полуницю на підвіконні: кращі сорти і секрети врожаю

Фото: Сорт полуниці "Королева Єлизавета" (pitomnik.kiev.ua)

Правильно підготуйте ґрунт

Грунт для полуниці має бути або універсальний - з покупних. А можна і самим приготувати його: з перегною, піску та землі. На дно горщика покладіть дренаж, оскільки ягода не любить застоювання води.

На яке вікно поставити

Найкраще підійдуть сонячні - на південній стороні. А ось взимку варто обзавестися додатковою підсвіткою на пів дня.

Догляд такий самий, як за звичайною полуницею, але ще рекомендується обприскувати водою з додаванням заліза.

Раніше ми писали, як зробити універсальне природне добриво зі шкірок бананів для кімнатних рослин.

Також читайте, які квіти треба посадити під зиму, щоб влітку і восени отримати квітучий сад.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород