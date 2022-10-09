Вирощуємо полуницю на підвіконні: кращі сорти і секрети врожаю
Якщо ви думаєте, що для вирощування полуниці треба мати город чи принаймні яку-небудь грядку, це не зовсім так. Адже ароматна ягода може дати урожай на вашому підвіконні. Головне - правильний підхід та вибраний сорт.
Про це пише канал Дача. Сад і город.
Який сорт обрати
Для вирощування полуниці у будинку потрібно правильно вибрати сорт. Наприклад, такі ремонтантні сорти, як "Королева Єлизавета", "Женева", "Домашній делікатес" можуть давати урожай цілий рік.
А ще вони є ампельними сортами, тобто розростаються і гарно звисають, наприклад, з кашпо.
Фото: Сорт полуниці "Королева Єлизавета" (pitomnik.kiev.ua)
Правильно підготуйте ґрунт
Грунт для полуниці має бути або універсальний - з покупних. А можна і самим приготувати його: з перегною, піску та землі. На дно горщика покладіть дренаж, оскільки ягода не любить застоювання води.
На яке вікно поставити
Найкраще підійдуть сонячні - на південній стороні. А ось взимку варто обзавестися додатковою підсвіткою на пів дня.
Догляд такий самий, як за звичайною полуницею, але ще рекомендується обприскувати водою з додаванням заліза.
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