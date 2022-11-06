Выращиваем чеснок на подоконнике: инструкция для пышного огорода дома

Оказывается, на подоконнике можно вырастить не только зеленый лук или прорастить микрозелень, но и получить настоящую пышную чесночную грядку.

Как это сделать – читайте ниже в материале Styler.

Алицин в чесноке, который делает его полезным, может иметь противоположный эффект. В большом количестве это соединение станет ядом для организма и может привести к повреждению стенок желудка, вызвать внутреннее кровотечение, повысить или снизить давление до критического уровня, стать причиной изжоги, диареи и т. д.

Этот овощ считается очень полезным для здоровья. Чеснок помогает работе сердца, улучшает пищеварение, повышает иммунитет и уменьшает усталость.

Раньше мы писали, когда и как сажать зимний чеснок , чтобы получить обильный урожай в следующем году.

Кроме того, читайте, как правильно вырастить клубнику на подоконнике. Огородники говорят, что это вполне возможно.