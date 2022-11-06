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Выращиваем чеснок на подоконнике: инструкция для пышного огорода дома

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Воскресенье 06 ноября 2022 14:02
Выращиваем чеснок на подоконнике: инструкция для пышного огорода дома Фото: Чеснок (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, на подоконнике можно вырастить не только зеленый лук или прорастить микрозелень, но и получить настоящую пышную чесночную грядку.

Как это сделать – читайте ниже в материале Styler.

Пошаговая инструкция

  • Намочите головки чеснока, которые планируете прорастить.
  • Тщательно очистите от кожуры с помощью пинцета, если не выходит руками.

Выращиваем чеснок на подоконнике: инструкция для пышного огорода дома

  • Заполните стакан чистой отстоянной водой комнатной температуры.
  • Поставьте очищенные головки, чтобы низ касался воды.
  • Уже скоро у вас будет пышный огород зеленого чеснока.

Выращиваем чеснок на подоконнике: инструкция для пышного огорода дома

Чем полезен чеснок

Этот овощ считается очень полезным для здоровья. Чеснок помогает работе сердца, улучшает пищеварение, повышает иммунитет и уменьшает усталость.

Но помните:

Алицин в чесноке, который делает его полезным, может иметь противоположный эффект. В большом количестве это соединение станет ядом для организма и может привести к повреждению стенок желудка, вызвать внутреннее кровотечение, повысить или снизить давление до критического уровня, стать причиной изжоги, диареи и т. д.

Потому не злоупотребляйте овощем.

Раньше мы писали, когда и как сажать зимний чеснок , чтобы получить обильный урожай в следующем году.

Кроме того, читайте, как правильно вырастить клубнику на подоконнике. Огородники говорят, что это вполне возможно.

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