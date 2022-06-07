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"Виробники в тилу": в Украине запустили уникальный проект для помощи военным и волонтерам

Фото: В Украине запустили уникальную платформу для помощи военным и волонтерам (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинские активисты запускают новую платформу, которая станет хабом для производителей товаров на потребности военных. Эта платформа значительно облегчит работу волонтеров и улучшит поставку товаров на потребности военных.

Что это за проект и как он будет работать - читайте ниже.

Команда активистов запустила платформу "Виробники в тилу" - хаб украинских производителей, которые работают на обеспечение потребностей военных.

Главная цель проекта - собрать проверенных производителей с качественным сертифицированным товаром и сократить время на логистику и транспортировку товаров для военных.

"Вместо того чтобы закупать вещи из-за границы и ждать недели, пока приедет груз, можно найти проверенного производителя, который находится в соседнем регионе. Платформа также позволит разгрузить волонтеров, к которым постоянно обращаются сотни людей с подобными запросами "где найти надежное снаряжение?"

И как результат, покупка украинских товаров будет стимулировать экономику страны. Деньги будут циркулировать внутри страны и не будут покидать ее пределы", - рассказал автор проекта "В тылу" Артур Федоренко.

Каждый производитель проходит 5 стадий проверки перед добавлением.

1. Проверка компании на связи с Россией и Белоруссией. Кроме всего прочего, это еще и поможет избежать некачественного товара, который может навредить военным.

2. Товары, которые требуют сертификации (бронежилеты, пластины) размещаются только при наличии сертификатов и результатов отстрела.

3-5. Важными критериями допуска являются: предыдущий позитивный опыт у других волонтеров и отзывы военных по поводу качества товара.

Присоединиться к проекту может любой производитель абсолютно бесплатно. Единственное условие - пройти проверку.

Проект "Виробники в тилу" - одно из направлений платформы "Работа в тилу", где можно найти работу, волонтерские запросы или предложить помощь.

Зайти на платформу "Виробники в тилу" можно по этой ссылке.

Кстати, ранее мы писали о том, появился телеграм-бот для тех, кто хочет стать волонтером и помогать украинцам.

А также рассказывали о том, что входит в базовый комплект бойца на войну и сколько это все стоит.

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