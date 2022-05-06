Базовый комплект на войну: что в него входит и сколько стоит экипировка для бойца

Украинцы защищают страну на фронте и уже практически не осталось ни одной семьи, в которой бы не было защитника. Государство обеспечивает самым необходимым для военных действий, но многие хотят найти лучшую альтернативу.

Что же входит в базовую экипировку бойца и сколько стоит такой комплект, рассказали в Platfor.ma совместно с фондом "Повернись живым" и волонтером Владиславом Грезевым.

Одежда

Базовый комплект зависит от поры года. В весенне-летний период – это штаны, тактические кроссовки, футболка, убакс (особенная тактическая рубашка-гольф).

В холодное время добавляются берцы, флисовая кофта, китель или куртка. А также – специальные носки, похожие на трекинговые (в них можно долго ходить без вреда для ног), а еще – шапка, кепка, рукавицы, панамка, термобелье, балаклава.

Одежда может быть однотонная, в основном это оттенок койот или олива, или же маскировочный. ВСУ экипируются в основном пикселем. Но и другие подразделения, в том числе и добровольческие, которые не относятся к Минобороны, тоже могут носить другое - в основном камуфляж мультикам.

Цены отличаются в зависимости от бренда, региона производства, спроса и пути в Украину. Поэтому диапазон цен приблизительный.

Берцы – от 2500 до 7000 гривен

Тактические кроссовки – 900-2000 гривен

Носки – от 100 гривен

Термобелье – 300-1000 за комплект

Штаны – 1000-3000 гривен

Футболка – 200 -600 гривен

Убакс – 600-1500 гривен

Флисовая кофта – 700-2000 гривен

Китель – 700-1500 гривен

Камуфляжная куртка – 1500-1700 гривен

Тактические перчатки (они бывают разные: стрелецкие, для артиллеристов, просто для обогрева) – 300-1200 гривен

Кепка, панамка, шапка, балаклава – по 200-300 гривен.

Фото: platfor.ma

Дополнительно

Базовый уровень можно повышать, тем более, что дополнительные предметы экипировки – это дополнительная защита.

В такие дополнительные предметы входят: шлем, активные наушники, тактические очки, подсумка, ремень для оружия, ремень поясной, рюкзак, наколенники и налокотники.

Шлем – главная защита бойца. Стоимость зависит от уровня защиты. Самые простые спасут от пистолетных выстрелов и осколков, продвинутые – и от серьезного калибра. Также важны качества огне и водостойкого чехла, и различных примочек. Цена – от 3000 до 30000 гривен.

Активные наушники – важная примочка для шлема. Они приглушают сильные звуки выстрелов и взрывов, но при этом не блокируют звуки голоса и другие. Цена – от 1000 гривен.

Тактические очки – они тоже бывают разные. Самые простые защищают от ветра и песка, стоят около 500 гривен. Профессиональные баллистические со сменным стеклом – до 6000 гривен.

Подсумок – специальная система, которая позволяет удобно разместить на себе необходимые вещи – дополнительные патроны, фонарик, рацию, и так далее – от 100 гривен.

Ремень для оружия – бывают одно-точки, двух-точки и трех-точки – в зависимости от метода крепления. Цена от 250 до 600 гривен.

Ремень поясной – может быть тактический или вещмешок. Цена – 1000-3000 гривен.

Налокотники и наколенники – комплект до 1500 гривен.

Фото: platfor.ma

Защита и атака

Оружие бойцам выдает государство, но есть вещи, которые не менее важны на фронте, чем оружие. Это основная зашита и приспособления, которые помогают вести атаку врага.

Это: бронежилет, рации, турникеты, тепловизоры.

Броня бывает двух типов – бронежилеты и плитоноски. Бронежилет – конструкция на все тело, внутри защитный материал. Самый известный – кевлар (специальная ткань, которая уже несколько десятилетий останавливает пули и осколки).

Сейчас появился сверхвысоко молекулярный полиэтилен (самый известный бренд называется Dyneema), который примерно так же устойчив, однако при этом легче на 20%.

Плитоноска – это своеобразный чехол со сверхпрочной ткани в виде жилета, что также надевается на тело, а в середину кладутся металлические или керамические бронеплиты для защиты спереди и сзади.

Такая система защищает лучше от пуль и осколков, но при этом она тяжелее бронежилета на несколько килограмм.

Вся бронь отличается по классам защиты. Для войны нужны бронежилеты уровня IIIА или плиты уровня IV по NIJ – база по стандартам НАТО. Из-за дефицита сейчас продают самодельные плиты, в основном из рессор. Стоит учесть, что защита у них слабее.

Еще один важный нюанс – срок годности брони в среднем 5 лет, а после этого большинство материалов теряют заявленный уровень. При покупке нужно выяснить дату изготовления и не покупать тот, у которого заканчивается срок годности.

При покупке шлемов и бронежилетов нужно обязательно заполнять декларацию. Вот список товаров, которые считаются гуманитарной помощью по отдельному порядку. Плитоноски и бронежилеты – цена в основном от 8500 гривен.

Турникет – специальный медицинский зажим, который позволяет в полевых условиях остановить кровотечение в пораженных конечностях. С ними нужно быть особенно осторожными, так как хороший турникет сделать сложно – чтобы он не ломался, правильно и быстро пережимал, не травмировал кожу.

Принцип "лучше хоть что-то, чем ничего" тут не работает и плохой турникет может стоить кому-то жизни. Хороший сертифицированный турникет стоит около 1000 гривен (CAT (Combat application tourniquet) Gen7, North American Rescue; SOF TT (special operation forces tactical tourniquet), Tactical medical solutions); TMT Tourniquet, Combat medical systems; SAM XT (Extremity tourniquet), SAM Medical; SICH Tourniquet, СІЧ Украина).

Рация – обычно нужны портативные и автомобильные. Цена самых простых портативных – от 1000 гривен.

Тепловизор – оптический прибор, который позволяет видеть силуэты людей через излучение тепло. Помогает обнаружить врага ночью, в полной темноте. Эти приборы очень нужны именно на передовой. Стоимость – от 50 тысяч гривен.

Фото: platfor.ma