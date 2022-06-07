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"Виробники в тилу": в Україні запустили унікальний проект для допомоги військовим і волонтерам

Фото: в Україні запустили унікальну платформу для допомоги військовим і волонтерам (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українські активісти запускають нову платформу, яка стане хабом для виробників товарів на потреби військових. Ця платформа значно полегшить роботу волонтерів і поліпшить поставку товарів на потреби військових.

Що це за проєкт і як він буде працювати - читайте нижче.

Команда активістів запустила платформу "Виробники в тилу"- хаб українських виробників, які працюють на забезпечення потреб військових.

Головна мета проєкту - зібрати перевірених виробників з якісним сертифікованим товаром і скоротити час на логістику і транспортування товарів для військових.

"Замість того щоб закуповувати речі з-за кордону і чекати тижні, поки приїде вантаж, можна знайти перевіреного виробника, який знаходиться в сусідньому регіоні. Платформа також дозволить розвантажити волонтерів, до яких постійно звертаються сотні людей з подібними запитами "де знайти надійне спорядження?"

І як результат, покупка українських товарів стимулюватиме економіку країни. Гроші будуть циркулювати всередині країни й не будуть залишати її межі", - розповів автор проєкту "В тилу" Артур Федоренко.

Кожен виробник проходить 5 стадій перевірки перед додаванням.

1. Перевірка компанії на зв'язку з Росією і Білоруссю. Крім усього іншого, це ще й допоможе уникнути неякісного товару, який може нашкодити військовим.

2. Товари, які вимагають сертифікації (бронежилети, пластини) розміщуються тільки при наявності сертифікатів і результатів відстрілу.

3-5. Важливими критеріями допуску є: попередній позитивний досвід в інших волонтерів та відгуки військових з приводу якості товару.

Приєднатися до проєкту може будь-який виробник абсолютно безкоштовно. Єдина умова - пройти перевірку.

Проєкт "Виробники в тилу" - один з напрямків платформи" Робота в тилу", де можна знайти роботу, волонтерські запити або запропонувати допомогу.

Зайти на платформу "Виробники в тилу" можна по цьому посиланню.

До речі, раніше ми писали про те, з'явився телеграм-бот для тих, хто хоче стати волонтером і допомагати українцям.

А також розповідали про те, що входить в базовий комплект бійця на війну і скільки це все коштує.

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