Ви вважали ці рослини не їстівними, але їх можна додавати до раціону (фото)

Україна славиться багатою флорою. Багатьох її представників ми вважаємо шкідниками або точніше бур'янами. Проте є й такі рослини, які можна вживати та навіть варто додавати до свого раціону.

Про це розповіла кандидатка сільськогосподарських наук Ольга Корабльова в ефірі "Сніданку з 1+1".

Кервель дикий

Зараз є багато культурних сортів цієї рослини, яка зовнішньо дуже схожа на листя моркви або кінзи. Кервель можна вживати до моменту його цвітіння. Після цього він накопичує отруйні для людини речовини.

Смак рослини нагадує моркву, тому експерт радить сміливо додавати її до салатів, зеленого борщу.

Кервель дикий (фото: agrostory.com)

Мокрець

Інша назва цієї рослини зірочник, адже цвіте вона маленькими білими квітами, схожими на зірки. Найчастіше мокрець можна зустріти на городі. Він розповзається по поверхні землі, особливо якщо високий рівень вологи.

Мокрець так само як і кервель можна додавати до салатів.

Мокрець (фото: superagronom.com)

Полин

Ця рослина має не дуже хорошу славу через відому фразу "гіркий як полин", проте дарма. До споживання можна брати полин естрагоновий, відомий як тархун. Він абсолютно не має гіркоти.

Полин (фото: pro-of.com.ua)

Зубрівка

У цій трав'яній рослині багато кумарину - ароматичної речовини. Після висушення рослини кумарин активується, і тоді на зубрівці настоюють алкогольні напої.

Зубрівка (фото: hozjain.ua)

Лобода

Її використовують для приготування деяких лікарських препаратів і для виготовлення біологічно активних добавок. Для того, щоб вживати лободу в їжу, з неї потрібно прибрати небезпечну для організму щавлеву кислоту.

Використайте сік лимона або обробіть гарячою водою. Цікаво, що вчені вважають лободою навіть кориснішою ніж звичний для нас щавель.

Лобода (фото: yablukom.ua)

Кульбаба

Ми звикли, що з кульбаби можна плести вінки та робити різні настоянки. Проте також листя цієї рослини можна додавати до літніх салатів. Зауважте, що коли рослина дозріває, вона стає гіркуватою на смак. Тому збирайте кульбабу, коли листочки ще молоді та ніжні.

Кульбаба (фото: wz.lviv.ua)

Конюшина

Мало хто знає, що в насінні конюшини міститься до 25% білка і 12% корисних жирів. Сушені квіти можна використовувати для заварки чаю з конюшини.

Листя рослини можна використовувати в їжу. Перед вживання гарно його промийте та посоліть. А бутони квітів ідеально підходять для закваски подібно капусті.

Конюшина (фото: agrarii-razom.com.ua)