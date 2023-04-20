Що посадити поряд із картоплею, щоб відлякати колорадських жуків: найкращі "сусіди"
Зазвичай картоплю садять у кілька рядів, між якими залишають вільний простір. У міжрядді потрібно посадити правильні культури, які допоможуть відлякувати колорадських жуків.
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Що посадити
Для росту картоплі необхідно багато поживних речовин які вона бере з ґрунту. Тому біля неї варто садити рослини, яким не потрібно багато елементів для росту.
У міжряддях картоплі найкраще посадити такі культури:
- Пижма - все через яскравий запах, який відлякує шкідників. Вона невибаглива у догляді, тому особливих зусиль вона від вас не вимагатиме;
- Хрін знизить ймовірність розвитку захворювань картоплі;
- Кущова квасоля - наситить ґрунт киснем, який любить картопля. Також захищатиме від колорадського жука;
- Кукурудза - покращує смак картоплі. Її краще посіяти зліва чи справа по краю картопляної ділянки, щоб вона не створювала тіні;
- Цибуля і часник виділяють фітоніциди, які відлякують шкідників, а також знижують ризик ураження картоплі фітофторозом.
Також чудово відлякують колорадських жуків чорнобривці, настурція та календула.
Які овочі не можна садити разом
Моркву і зелень
Важливо пам'ятати, що морква дуже погано приживається поруч з кропом, петрушкою та листовою гірчицею. Зелень витягує вологу і поживні речовини з ґрунту.
Помідори і капуста
Таким рослинам потрібні однакові поживні речовини з ґрунту, і у великій кількості. Якщо на всіх не вистачатиме, то вони починають голодувати.
Солодкий перець і бобові
Перець і бобові культури мають спільне грибкове захворювання - антракноз. Якщо грибок з'явиться на одній з цих культур, то швидко заразить сусідню.
Раніше ми повідомляли, навіщо надрізати картоплю перед посадкою та як правильно це робити.
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