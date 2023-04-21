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Не вырывайте их! Эти сорняки указывают на плодородие почвы

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 21:51
Не вырывайте их! Эти сорняки указывают на плодородие почвы Как определить плодородие почвы на огороде (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Когда землю начинает прогревать солнце, сходят не только ростки цветов и овощей, но и вредителей. Борьба с сорняками в огороде может длиться целую вечность вплоть до прихода зимы. Однако некоторые растения могут оказаться вам очень полезными.

Какие сорняки указывают на плодородие почвы - смотрите ниже в материале Styler.

Щирица заброшеная

Этот сорняк растет в рыхлой, суглинистой, плодородной земле, содержащей много азота. Если на вашем огороде или в саду растет щирица, это признак того, что в почве достаточно гумусных веществ. Но вырывать щирицу нужно до того, как она начнет цвести.

Не вырывайте их! Эти сорняки указывают на плодородие почвы

Фото: Википедия

Галинсога мелкоцветная

Несмотря на то, что этот сорняк является однолетним, он успевает насеяться в достаточно большом количестве. Галинсога растет в хорошо увлажненных почвах. Поэтому если увидели ее на своем участке, можете не беспокоиться: ваша почва в порядке.

Не вырывайте их! Эти сорняки указывают на плодородие почвы

Фото: SuperAgronom.com

Желтый осот полевой

Осот не будет расти в сухой земле, также на участке, куда попадает не достаточно солнца. Поэтому этот сорняк является знаком того, что кислотность и увлажненность вашей почвы на необходимом уровне.

Для того чтобы вывести осот, необходимо сеять рожь или овес.

Не вырывайте их! Эти сорняки указывают на плодородие почвы

Фото: Википедия

Фиалка полевая

Мы привыкли к тому, что фиалка - это комнатное растение, а не сорняк, однако у нее есть и такие представители. Те, кто пытался разводить фиалку дома, знают, насколько она требовательна. Поэтому, если заметили ее на своем участке, можете быть уверены, что это хороший знак.

Не вырывайте их! Эти сорняки указывают на плодородие почвы

Фото: SuperAgronom.com

Талабан полевой

Как и выше описанные растения, талабан появляется только во влажных местах с рыхлой почвой. К тому же он произрастает в земле с достаточным количеством калия. Если увидели его, в этом сезоне можете не подпитывать землю в огороде.

Не вырывайте их! Эти сорняки указывают на плодородие почвы

Фото: Википедия

Раньше мы рассказывали, какие несъедобные растения на самом деле можно употреблять.

Читайте также, что посадить рядом с картофелем, чтобы отпугнуть вредителей.

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