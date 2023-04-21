Не вырывайте их! Эти сорняки указывают на плодородие почвы

Когда землю начинает прогревать солнце, сходят не только ростки цветов и овощей, но и вредителей. Борьба с сорняками в огороде может длиться целую вечность вплоть до прихода зимы. Однако некоторые растения могут оказаться вам очень полезными.

Щирица заброшеная

Этот сорняк растет в рыхлой, суглинистой, плодородной земле, содержащей много азота. Если на вашем огороде или в саду растет щирица, это признак того, что в почве достаточно гумусных веществ. Но вырывать щирицу нужно до того, как она начнет цвести.

Фото: Википедия

Галинсога мелкоцветная

Несмотря на то, что этот сорняк является однолетним, он успевает насеяться в достаточно большом количестве. Галинсога растет в хорошо увлажненных почвах. Поэтому если увидели ее на своем участке, можете не беспокоиться: ваша почва в порядке.

Фото: SuperAgronom.com

Желтый осот полевой

Осот не будет расти в сухой земле, также на участке, куда попадает не достаточно солнца. Поэтому этот сорняк является знаком того, что кислотность и увлажненность вашей почвы на необходимом уровне.

Для того чтобы вывести осот, необходимо сеять рожь или овес.

Фото: Википедия

Фиалка полевая

Мы привыкли к тому, что фиалка - это комнатное растение, а не сорняк, однако у нее есть и такие представители. Те, кто пытался разводить фиалку дома, знают, насколько она требовательна. Поэтому, если заметили ее на своем участке, можете быть уверены, что это хороший знак.

Фото: SuperAgronom.com

Талабан полевой

Как и выше описанные растения, талабан появляется только во влажных местах с рыхлой почвой. К тому же он произрастает в земле с достаточным количеством калия. Если увидели его, в этом сезоне можете не подпитывать землю в огороде.

Фото: Википедия