Віра Брежнєва повернулася в Україну і змінила професію (відео)

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно засвітилася у компанії загадкового чоловіка на концерті "Океану Ельзи", цього разу здивувала шанувальників знову - вона стала провідницею поїзда "Київ-Жмеринка".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.
Справа в тому, що співачка взяла участь у спеціальному проекті від "Укрзалізниці", щоб привітати залізничників із професійним святом, яке відзначатимуть 4 листопада.
"Коли я навчалася у Дніпровському інституті інфраструктури та транспорту (ДІІТ), друзі жартували, що з мене вийде або провідниця, або стрілочниця. Стала співачкою, інститут не закінчила, але любов до залізничного транспорту залишилася зі мною назавжди", - поділилася своїми спогадами співачка.
Також вона погодилася вийти в рейс замість однієї із провідниць. Зірка обрала вагон №3, оскільки співачка має день народження 3-го числа.
У ролику Брежнєва зустрічає пасажирів біля вагона, перевіряє документи та квитки, потім пропонує чай та воду, а також розносить постіль.
Також вона привітала всіх працівників залізниці та подякувала за їхню роботу.
Підписники Брежнєвої відразу почали з гумором коментувати відео:
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Нагадаємо, що Брежнєва народилася в Україні, у 2002 році стала учасницею популярного гурту "ВІА Гра". Потім розвивала кар'єру сольної співачки у Росії.
Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)
Після початку повномасштабного вторгнення деякий час жила в Італії, де волонтерила в одному з пунктів гуманітарної допомоги. Незважаючи на війну в Україні, співачка не відмовилася від своєї творчості російською.
Влітку 2023 року приїхала до Києва. У артистки та її колишнього чоловіка Костянтина Меладзе, з яким вона була у відносинах з 2015 по 2023 рік, у столиці України є нерухомість.
Співачка зараз (фото: instagram.com/ververa)