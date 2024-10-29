Вера Брежнева вернулась в Украину и сменила профессию (видео)

Певица Вера Брежнева, которая недавно засветилась в компании загадочного мужчины на концерте "Океана Эльзы", на этот раз удивила поклонников новым образом - она стала проводником поезда "Киев-Жмеринка".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
Дело в том, что певица приняла участие в специальном проекте от "Укрзализныци", чтобы поздравить железнодорожников с профессиональным праздником, который будут отмечать 4 ноября.
"Когда я училась в Днепровском институте инфраструктуры и транспорта (ДИИТ), друзья шутили, что из меня выйдет или проводница, или стрелочница. Стала певицей, институт не окончила, но любовь к железнодорожному транспорту осталась со мной навсегда", - поделилась своими воспоминаниями певица.
Также она согласилась выйти в рейс вместо одной из проводниц. Звезда выбрала вагон №3, так как у певицы день рождения 3-го числа.
В ролике Брежнева встречает пассажиров возле вагона, проверяет документы и билеты, затем предлагает чай и воду, а также разносит постель.
Также она поздравила всех работников железной дороги и поблагодарила за их работу.
Подписчики Брежневой тут же принялись с юмором комментировать видео:
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Напомним, что Брежнева родилась в Украине, в 2002 году стала участницей популярной группы "ВИА Гра". Затем развивала карьеру сольной певицы в России.
Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)
После начала полномасштабного вторжения некоторое время жила Италии, где волонтерила в одном из пунктов гуманитарной помощи. Несмотря на войну в Украине, певица не отказалась от своего творчества на русском.
Летом 2023 года приехала в Киев. У артистки и ее бывшего мужа Константина Меладзе, с которым она была в отношениях с 2015 по 2023 год, в столице Украины есть недвижимость.
Певица сейчас (фото: instagram.com/ververa)