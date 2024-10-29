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Вера Брежнева вернулась в Украину и сменила профессию (видео)

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Катерина Собкова

Певица Вера Брежнева, которая недавно засветилась в компании загадочного мужчины на концерте "Океана Эльзы", на этот раз удивила поклонников новым образом - она стала проводником поезда "Киев-Жмеринка".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.

Дело в том, что певица приняла участие в специальном проекте от "Укрзализныци", чтобы поздравить железнодорожников с профессиональным праздником, который будут отмечать 4 ноября.

"Когда я училась в Днепровском институте инфраструктуры и транспорта (ДИИТ), друзья шутили, что из меня выйдет или проводница, или стрелочница. Стала певицей, институт не окончила, но любовь к железнодорожному транспорту осталась со мной навсегда", - поделилась своими воспоминаниями певица.

Также она согласилась выйти в рейс вместо одной из проводниц. Звезда выбрала вагон №3, так как у певицы день рождения 3-го числа.

В ролике Брежнева встречает пассажиров возле вагона, проверяет документы и билеты, затем предлагает чай и воду, а также разносит постель.

Также она поздравила всех работников железной дороги и поблагодарила за их работу.

 

Как отреагировали в сети

Подписчики Брежневой тут же принялись с юмором комментировать видео:

  • "Ой, я уже вижу новости в ра...ке. Напишут, что у Верочки настолько все плохо, что пошла в проводницы"
  • "Очень позитивное видео, настроение подняли"
  • "За Жмеринку отдельный респект"
  • "Голубые тени, шапка каракулевая - это любовь"
  • "Ой не могу, эти голубые тени и синие стрелки"
  • "Очень крутая идея".

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Где живет Брежнева после начала войны в Украине

Напомним, что Брежнева родилась в Украине, в 2002 году стала участницей популярной группы "ВИА Гра". Затем развивала карьеру сольной певицы в России.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

После начала полномасштабного вторжения некоторое время жила Италии, где волонтерила в одном из пунктов гуманитарной помощи. Несмотря на войну в Украине, певица не отказалась от своего творчества на русском.

Летом 2023 года приехала в Киев. У артистки и ее бывшего мужа Константина Меладзе, с которым она была в отношениях с 2015 по 2023 год, в столице Украины есть недвижимость.

Певица сейчас (фото: instagram.com/ververa)

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