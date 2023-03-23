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Віра Брежнєва кардинально змінила імідж: фото "нової" співачки

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 13:10
Віра Брежнєва кардинально змінила імідж: фото "нової" співачки Віра Брєжнєва змінила образ (instagram.com/ververa)
Автор: Тетяна Самарук

Співачка Віра Брежнєва, яка тепер випускає пісні під новим псевдонімом VERA, кардинально змінила імідж. У новій композиції "Такі ми люди" артистка відображає особисті внутрішні трансформації.

Кліп з новим образом співачки опублікували на YouTube.

Що сказала співачка

За словами Брежнєвої, вона дуже сильно змінилась за останній рік. Зараз вона "відчуває себе по-іншому".

"Пісня та відео "Такі ми люди" є віддзеркаленням цих змін та нагадування для усіх, хто через різні обставини міг зневіритися - суперсила всередині нас самих", - прокоментувала вона..

Як зараз виглядає

На відео шанувальники побачать Віру у неочікуваному образі - замість тендітної білявки на екрані постала дівчина з короткою зачіскою, в комбінезоні та грубих черевиках.

Образ Віри доповнив маленький підвіс на шиї у формі серця.

Віра Брежнєва кардинально змінила імідж: фото &quot;нової&quot; співачкиВіра Брежнєва кардинально змінила імідж: фото &quot;нової&quot; співачкиВіра Брежнєва кардинально змінила імідж: фото &quot;нової&quot; співачки

Віра Брежнєва кардинально змінила імідж: фото &quot;нової&quot; співачкиВіра Брежнєва кардинально змінила імідж: фото &quot;нової&quot; співачки

Віра Брєжнєва кардинально змінила образ (прес-служба)

Додамо, що до початку повномасштабного вторгнення РФ до України Віра Брежнєва жила та працювала у Росії. Після 24 лютого 2022 року артистка розірвала усі зв'язки з державою-терористом та поїхала до Італії, де допомагала переселенцям.

Раніше з'являлася інформація про те, що Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе розлучилися.

Також ми писали, що війна змінила Брежнєву, співачка більше не приховує сивину та зморшки.

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Віра Брежнєва певец