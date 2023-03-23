Вера Брежнева кардинально сменила имидж: фото "новой" певицы

Певица Вера Брежнева, которая теперь выпускает песни под новым псевдонимом Vera, кардинально сменила имидж. В новой композиции "Такі ми люди" артистка отображает личные внутренние трансформации.

Что сказала певица

По словам Брежневой, она очень сильно изменилась за последний год. Сейчас она "чувствует себя по-другому".

"Песня и видео "Такі ми люди" - отражение этих изменений и напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться - суперсила внутри нас самих", - прокомментировала она.

Как сейчас выглядит

На видео поклонники увидят Веру в неожиданном образе - вместо хрупкой блондинки на экране предстала девушка с короткой прической, в комбинезоне и грубых ботинках.

Образ Веры дополнила маленькая подвеска на шее в форме сердца.

Вера Брежнева кардинально сменила образ (пресс-служба)

Добавим, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вера Брежнева жила и работала в России. После 24 февраля 2022 года артистка разорвала все связи с государством-террористом и уехала в Италию, где помогала переселенцам.