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Вера Брежнева кардинально сменила имидж: фото "новой" певицы

Новина українською →
Четверг 23 марта 2023 13:10
Вера Брежнева кардинально сменила имидж: фото "новой" певицы Вера Брежнева сменила образ (instagram.com/ververa)
Автор: Татьяна Самарук

Певица Вера Брежнева, которая теперь выпускает песни под новым псевдонимом Vera, кардинально сменила имидж. В новой композиции "Такі ми люди" артистка отображает личные внутренние трансформации.

Клип с новым образом певицы опубликовали на YouTube.

Что сказала певица

По словам Брежневой, она очень сильно изменилась за последний год. Сейчас она "чувствует себя по-другому".

"Песня и видео "Такі ми люди" - отражение этих изменений и напоминание для всех, кто в силу разных обстоятельств мог отчаяться - суперсила внутри нас самих", - прокомментировала она.

Как сейчас выглядит

На видео поклонники увидят Веру в неожиданном образе - вместо хрупкой блондинки на экране предстала девушка с короткой прической, в комбинезоне и грубых ботинках.

Образ Веры дополнила маленькая подвеска на шее в форме сердца.

Вера Брежнева кардинально сменила имидж: фото &quot;новой&quot; певицыВера Брежнева кардинально сменила имидж: фото &quot;новой&quot; певицыВера Брежнева кардинально сменила имидж: фото &quot;новой&quot; певицы

Вера Брежнева кардинально сменила имидж: фото &quot;новой&quot; певицыВера Брежнева кардинально сменила имидж: фото &quot;новой&quot; певицы

Вера Брежнева кардинально сменила образ (пресс-служба)

Добавим, что до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вера Брежнева жила и работала в России. После 24 февраля 2022 года артистка разорвала все связи с государством-террористом и уехала в Италию, где помогала переселенцам.

Ранее появлялась информация о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись.

Также мы писали, что война изменила Брежневу, певица больше не скрывает седину и морщины.

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Вера Брежнева певец