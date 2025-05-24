Віра Брежнєва в Каннах блиснула у розкішній сукні: з кристалами Swarovski та вагою 14 кг (фото)

Що відомо про сукню Віри Брежнєвої

Для появи у Каннах співачка обрала розкішне вбрання синього кольору, яке ніби нагадувало образ жар-птиці.

Як повідомляється, сукня належить індійському дизайнеру Manish Malhotra.

Вона була створена на замовлення і прикрашена 4000 кристалів Swarovski.

Сукня Віри Брежнєвої в Каннах (колаж: РБК-Україна)

Це дизайнерське творіння не лише виглядало розкішно, а й вражало своєю вагою - цілих 14 кілограмів.

Подейкують, що на виготовлення наряду пішло 5500 годин.

Окремим доповненням образу стали прикраси: каблучка з масивним каменем, кольє та сережки від швейцарського люксового бренду Chopard.

Як відреагували в мережі

Прихильники були у захваті від образу артистки.

"Гарна".

"Віра, ви прекрасна".

"Чому така розкішна?"

"Вогонь!"

"Прекрасна".

"Дуже гарна".

"Зірки заздрять тобі".

"Вау, яка гарна".

Де живе Брежнєва під час війни

Нагадаємо, співачка родом з України. Вона народилася 3 лютого 1982 року в місті Кам'янське. У 2002 році долучилася до гурту "ВІА Гра", а згодом розпочала сольну кар'єру, яку переважно будувала в Росії.

Після повномасштабного вторгнення вона покинула країну-агресорку. Деякий час жила в Італії, а потім приїздила до України. Проте переважно знаходиться за межами країни, гастролюючи серед прихильників її творчості.

Виступаючи за кордоном, вона продовжує співати свої відомі російськомовні пісні.

Вона також випустила кілька треків українською, хоча деякі з них викликали обурення.

Тривалий час артистка була заміжня за музичним продюсером Костянтином Меладзе, проте кілька років тому вони розлучилися.