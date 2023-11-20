Українцям пропонують безкоштовну підготовку до НМТ онлайн: де й коли долучатися до вебінарів

Вже відзавтра всі українці, котрі планують вступати до вищих навчальних закладів, отримають можливість долучитися до безкоштовних вебінарів, які допоможуть підготуватися до національного мультипредметного тесту - НМТ 2024.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як майбутнім випускникам 11-х класів безкоштовно підготуватися до вступу до ВНЗ у 2024 році.
При підготовці матеріалу було використано джерела: Міністерство освіти й науки України, онлайн-платформа iLearn.
Безкоштовні вебінари для підготовки до НМТ з математики, української мови та історії України пропонує освітня онлайн-платформа iLearn (створена ГС "Освіторія").
Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, iLearn вже п'ятий рік поспіль допомагає випускникам шкіл безкоштовно підготуватися до таких вступних випробувань, як НМТ чи ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання).
На платформі доступні навчальні вебінари, онлайн-курси з основних шкільних предметів (українська мова і література, математика, історія України, англійська мова, біологія), а також вебінари з профорієнтації.
У межах підготовки до НМТ 2024 вебінари проходитимуть щотижня у вівторок, середу та четвер - о 17:00.
Перші онлайн-заняття відбудуться:
У МОН наголосили, що перші три заняття можна буде переглянути на платформі iLearn, або на YouTube-каналі.
Водночас всі наступні заняття можна відвідувати лише наживо на платформі iLearn за умови попередньої реєстрації.
Вебінари з української мови проводитиме цьогорічний фіналіст світової премії Global Teacher Prize Артур Пройдаков.
Заняття з історії України - Артур Бабенко, а з математики - Юрій Захарійченко.
Окрім вебінарів, iLearn пропонує майбутнім вступникам і інші матеріали:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що треба знати випускникам про НМТ 2024 і як до нього підготуватися.
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