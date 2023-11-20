Украинцам предлагают бесплатную подготовку к НМТ онлайн: где и когда присоединяться к вебинарам

Что известно об инициативе

Бесплатные вебинары для подготовки к НМТ по математике, украинскому языку и истории Украины предлагает образовательная онлайн-платформа iLearn (созданная ГС "Освіторія").

Согласно информации Министерства образования и науки, iLearn уже пятый год подряд помогает выпускникам школ бесплатно подготовиться к таким вступительным испытаниям, как НМТ или ВНО (внешнее независимое оценивание).

На платформе доступны обучающие вебинары, онлайн-курсы по основным школьным предметам (украинский язык и литература, математика, история Украины, английский язык, биология), а также вебинары по профориентации.

Где и когда будут проходить вебинары

В рамках подготовки к НМТ 2024 вебинары будут проходить еженедельно во вторник, среду и четверг - в 17:00.

Первые онлайн-занятия состоятся:

21 ноября - по украинскому языку

22 ноября - по истории Украины

23 ноября - по математике

В МОН отметили, что первые три занятия можно будет просмотреть на платформе iLearn или на YouTube- канале.

В то же время все последующие занятия можно посещать только вживую на платформе iLearn при предварительной регистрации.

Кто будет проводить занятия

Вебинары по украинскому языку будет проводить финалист мировой премии Global Teacher Prize Артур Пройдаков.

Занятия по истории Украины - Артур Бабенко, а по математике - Юрий Захарийченко.

Кроме вебинаров, iLearn предлагает будущим поступающим и другие материалы: