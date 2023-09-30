Що треба знати випускникам про НМТ 2024 і як до нього підготуватися: поради юним українцям

При підготовці матеріалу було використано джерела: проект закону №7132 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти", сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), mon.gov.ua, Facebook-сторінка міністра освіти й науки Оксена Лісового, прес-брифінг "Вступні випробування у 2024 році: чого очікувати?".

РБК-Україна (Styler) розібрався, що потрібно знати випускникам 11-х класів для вступу до вищих навчальних закладів у 2024 році та в якому форматі проходитиме національний мультипредметний тест.

Коли й навіщо запровадили НМТ

24 березня 2022 року Верховна Рада схвалила законопроект №7132, яким скасувала складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Реалізація цієї ініціативи необхідна була для "збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час".

Звичні для школярів ДПА, ЗНО та інші форми вступних іспитів було скасовано "враховуючи правовий режим воєнного стану, який спричинений військовою агресією Російської Федерації, агресивність російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки".

Натомість для випускників шкіл було запроваджено національний мультипредметний тест (НМТ).

У 2022 і 2023 роках НМТ став основною формою проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні.

Водночас студенти, що хотіли продовжувати навчання після бакалаврату, отримали можливість проходити:

магістерський комплексний тест (МКТ)

магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)

Як випускники вступали до ЗВО цьогоріч

У 2023 році для вступу на бакалаврат було передбачене проведення національного мультипредметного тесту, що містив два блоки - основний і додатковий.

До основного блоку увійшли обов'язкові навчальні предмети - українська мова та математика.

Додатковий блок містив завдання з навчального предмета, який вступник міг обрати сам (під час реєстрації для участі в тестуванні). Серед запропонованих на вибір були: історія України, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика та хімія.

На виконання завдань НМТ було відведено 180 хвилин - із розрахунку по 60 хвилин на кожний навчальний предмет. При цьому учасники могли самостійно розподіляти свій час.

Згідно з інформацією Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), всі завдання НМТ відповідали змісту програм ЗНО з навчальних предметів.

"Для успішного проходження НМТ варто продовжувати ретельно працювати над шкільною програмою з кожного предмета, відвідуючи онлайн- або офлайн-уроки, які проводять ваші вчителі, або уроки Всеукраїнської школи онлайн", - радили майбутнім випускникам в УЦОЯО.

Формат вступних випробувань у 2024 році

Наступного року формат національного мультипредметного тесту буде дещо змінено. За словами міністра освіти й науки Оксена Лісового, в 2024 році НМТ складатиметься з чотирьох предметів. Три будуть обов'язкові, один - на вибір.

"В умовах війни НМТ - найбільш оптимальний варіант вступних іспитів, який забезпечує рівні умови для кожного вступника, незалежно від місця його перебування", - вважає міністр.

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький в межах спеціального прес-брифінгу підтвердив, що формат НМТ у 2024 році: 3+1.

"Відтепер вступники в обов'язковому порядку складатимуть не три предмети, а чотири: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір", - уточнив він.

За словами урядовця, всі предмети учасники тестування складатимуть в один день у такому форматі: дві години на тести з двох предметів (120 хвилин), перерва, ще дві години на тести з двох предметів (120 хвилин).

Міністр Лісовий додав, що тестування впродовж одного дня із перервою легким не буде, але "це дає можливість вступникові з'явитися у пункті тестування лише один раз".

"Не потрібно двічі витрачати час на дорогу. Особливо актуально це для тих, хто змушений їхати до сусіднього населеного пункту. Безпека та рівні умови - наш пріоритет", - наголосив очільник МОН.

Навіщо додали четвертий обов'язковий предмет

На думку урядовців, українська мова є необхідним іспитом для всіх спеціальностей, адже знання державної мови - базова навичка громадянина.

Математика демонструє навички аналітичного та логічного мислення, які необхідні для подальшого навчання й розвитку.

Водночас зарахування історії України до категорії обов'язкових для складання предметів є важливим кроком для зміцнення національної свідомості та самоідентифікації.

Освітяни вважають, що такі знання:

формують здатність аналітичного й критичного мислення

розвивають уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки

дозволяють визначати тенденції та закономірності

роблять колишніх школярів (майбутніх студентів) стійкими до історичних маніпуляцій і фейків

"Ми хочемо, щоб учасники тестування були якомога краще обізнаними з питань історії України. Знали передумови цієї страшної війни. Як сталося, що нині ми перебуваємо у цій точці відносин з РФ", - зауважила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Вона уточнила, що в тестування не будуть включати "весь історичний період".

Лісовий наголосив, що війна вносить свої корективи у можливість вступників готуватися (відсутність очного навчання, повітряні тривоги, вимкнення світла і т. ін.).

"Саме тому у 2024 році програма тестування з історії України охоплюватиме лише період XVI - XXI ст. (дотепер). Адже так, у країні війна, і саме цей історичний період є дуже важливим для формування у молоді цілісного розуміння нашого минулого та його зв'язку із сьогоденням", - підсумував міністр.

Кому потрібно буде складати НМТ

Національний мультипредметний тест повинні будуть складати всі випускники шкіл, які планують вступити до закладів вищої освіти (ЗВО).

Учасник НМТ матиме змогу скласти предметні тести в один день. Якщо ж йому щось у цьому завадить (хвороба, повітряна тривога під час тесту тощо), пройти тестування можна буде в додаткову сесію.

Ті, хто складатиме тестування за кордоном, зможуть це зробити у місцевих екзаменаційних центрах.

Якщо ж випускники не планують вступати до ЗВО, складати національний мультипредметний тест не обов'язково, оскільки у 2024 році для випускників не буде обов'язкової державної підсумкової атестації.

Пробного НМТ також не проводитимуть.

Водночас абітурієнти, що проживають на тимчасово окупованих територіях, у 2024 році зможуть вступити до українських ЗВО за співбесідою (їм не потрібно буде складати НМТ).

Чи законні такі вступні випробування

Голова комітету освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергій Бабак під час прес-брифінгу розповів, що зараз розробляється закон, який регулюватиме вступ у 2024 році.

За його словами, у законодавстві прямо вказана процедура складання зовнішнього незалежного оцінювання та механізми його реалізації.При цьому щороку видається спеціальний закон, який визначає порядок проведення оцінювання вступників.

Зараз такий законопроект уже перебуває на етапі реєстрації у Верховній Раді.