Скільки коштує вивчитися на психолога в Україні: вартість навчання в університетах

У воєнний час робота психологів - неоціненна, адже "рятувати" доводиться і військовослужбовців, і цивільних дорослих, і дітей. Українці, які хочуть долучитися до цієї спеціальності, можуть здобути відповідну освіту в університетах.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Osvita.ua, "Вища освіта", постанова Кабінету міністрів №266 про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, Buki, КНУ імені Тараса Шевченка, ЛНУ імені Івана Франка, ХНУ імені Василя Каразіна, НУ "Києво-Могилянська академія", НУ "Львівська Політехніка".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як здобути освіту психолога, які вищі навчальні заклади України вважають найкращими для цього, а також скільки коштує навчання студентів за спеціальністю "психологія".

Як здобути освіту

В Україні отримати професію психолога можна по закінченню вищого навчального закладу (ВНЗ).

У поточному році для вступу на спеціальність "психологія" потрібно було здавати два обов'язкові предмети - українську мову й літературу, а також математику. Третім іспитом можна було обрати іноземну мову, історію України, біологію, фізику чи хімію.

Для отримання фундаментальних знань та кваліфікацій психолога, необхідно обрати той чи інший освітній заклад і вивчити основні напрямки психології.

Навчання студентів у більшості університетів здійснюється:

у денній (очній) формі

у заочній формі

Інколи форми навчання можуть бути поєднані.

Навчання може здійснюватися:

за кошти державного бюджету

на підставі договорів між університетом та іншими особами (підприємствами, установами, організаціями)

Студентське життя завжди цікаве (ілюстративне фото: Рixabay)

Де вчать на психолога

Згідно з консолідованим рейтингом вишів України за 2023 рік, до п'ятірки найкращих (в яких можна вивчати психологію) увійшли:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (має факультет психології, на якому можна вивчати три спеціальності: психологія, соціальна робота та соціальна педагогіка)

Львівський національний університет імені Івана Франка (спеціальність "психологія" можна здобути на філософському факультеті)

Харківський національний університет імені Василя Каразіна (має факультет психології)

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (спеціальність "психологія" можна здобути на факультеті соціальних наук та соціальних технологій)

Національний університет "Львівська політехніка" (психологію вивчають в Інституті права, психології та інноваційної освіти)

Звісно, це не повний перелік закладів освіти, де навчають на психолога. Якщо вищенаведені варіанти вам з якихось причин не підходять, можна обрати один з інших.

Зазначимо, що навчання психолога не закінчується отриманням диплома бакалавра чи магістра. Для того, щоб орієнтуватися в нових викликах, методиках і практиках потрібно постійно розвиватись (вивчати профільну літературу, відвідувати різноманітні семінари тощо).

Справжні спеціалісти вчаться впродовж всього життя (ілюстративне фото: Рixabay)

Вартість навчання

Якщо вступити до омріяного вишу на бюджет не пощастило, дізнатися про вартість навчання на тій чи іншій спеціальності в конкретному ВНЗ можна зазвичай на офіційному сайті цього освітнього закладу.

Якщо там цю інформацію ви не знайшли, спробуйте зателефонувати або написати листа за вказаними у контактах на сайті телефонами або електронною адресою.

При цьому варто не забувати, що вартість навчання на бакалавріаті та магістратурі можуть відрізнятися.

Розглянемо вартість освіти для психологів на бакалавраті впродовж 2023-2024 навчального року у вище згаданих університетах.

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на психолога в межах бакалаврату пропонують вчитися заочно впродовж чотирьох років.

Перший рік навчання коштує 26 800 грн, другий рік - 30 600 грн, третій - 35 200 грн і четвертий - 37 000 грн. Отже, загальна вартість навчання - 129 600 грн.

Скріншот

Львівський національний університет імені Івана Франка пропонує здобути базову освіту психолога за чотири роки на денній формі навчання.

Один рік навчання коштує 34 485 грн, отже загальна вартість здобуття освіти бакалавра - 137 940 грн.

Скріншот

Харківський національний університет імені Василя Каразіна навчає психологів як на денній, так і на заочній формі.

Вартість одного року навчання на денній формі бакалаврату - 28 000 грн (112 000 грн за чотири роки). На заочній формі - 13 000 грн (52 000 грн за чотири роки).

Скріншот

Національний університет "Києво-Могилянська академія" навчає психологів у межах бакалаврату за 55 000 грн на рік (220 000 грн за чотири роки).

Скріншот

Національний університет "Львівська політехніка" пропонує здобути освіту психолога в межах бакалаврату як на денній формі навчання, так і на заочній. Вартості навчання на сайті ми не знайшли, тож зателефонували за номером, вказаним у контактній інформації на офіційному сайті закладу.

Згідно з отриманою інформацією, рік навчання майбутнього психолога на денній формі коштує 35 000 грн (140 000 грн за чотири роки), тоді як на заочній - 24 500 грн (98 000 грн за чотири роки).