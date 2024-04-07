Виплати ВПО на сім'ю: хто має право на продовження допомоги

Хто може претендувати на продовження виплат

Залежно від способу продовження виплат ВПО умовно можна поділити на 3 категорії :

ті, кому виплати продовжать автоматично

ті, кому виплати продовжать за заявою, поданою у власних інтересах (виплати "на себе")

ті, кому виплати продовжать на сімʼю за заявою одного з членів сімʼї

Хто може звертатися із заявою для виплат на сімʼю

До цієї категорії ВПО належать особи, які:

перемістилися (повторно перемістилися) з 1 січня 2022 р. з територій бойових дій або тимчасової окупації згідно із цим переліком

сукупний дохід на одного члена сім’ї протягом тримісячного періоду (або одного кварталу) до звернення за продовженням виплат не перевищує суму 9 444 грн/місяць

відповідають "майновим" критеріям (не купували протягом останнього періоду авто, іноземну валюту на суму понад 100 тис. грн чи не мають депозитів на таку суму тощо)

перебувають на підконтрольній українському Уряду території

Юристи наголошують, що дотримання цих чотирьох умов є обовʼязковим.

Які сім'ї мають право на продовження виплат (фото: Getty Images)

Яким критеріям має відповідати сім'я

Право на продовження виплат надають сімʼям, у складі якої є непрацююча особа, яка виховує дитину віком до 18 р. та сім'я фактично проживає на території бойових дій (перелік територій перевірити можна за посиланням).

Або ж сім'я проживає у більш спокійних регіонах, але у закладах освіти цієї громади відсутні місця або навчання проводиться в режимі онлайн, дистанційно (повністю або частково).

"До 1 вересня 2024 р. допомога може бути продовжена незалежно від місця знаходження закладу освіти. До змін допомога призначалася лише у разі, якщо дитина відвідує заклад освіти дистанційно за місцем обліку ВПО. Тепер же дитина може завершити навчальний рік у своєму закладі освіти", - наголошують юристи.

Право на продовження допомоги має сімʼя, у якій виховується 3 і більше дітей віком до 18 р. При цьому всі діти повинні проживати в сім'ї і не виховуватися в інтернатних закладах. Також важливі наступні умови:

сім'я фактично проживає на території бойових дій

сім'я проживає у більш спокійних регіонах, але у закладах освіти цієї громади відсутні місця або навчання проводиться в режимі онлайн, дистанційно (повністю або частково)

Право на продовження допомоги має сімʼя, у складі якої є:

працездатні особи, які працюють, провадять підприємницьку діяльність / незалежну професійну діяльність

та є діти віком до 18 р. або діти / особи до 23 р., які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти

Право на продовження допомоги має сімʼя, у складі якої є:

особи, які втратили працездатність

та діти до 18 р. та/або діти / особи до 23 р., які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти

Право на продовження допомоги має сімʼя, у складі якої є:

непрацююча працездатна особа, яка зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, але ще не працевлаштувалася

та діти, які відвідують заклади дошкільної освіти та/або навчаються у закладах загальної середньої освіти, та/або діти (особи до 23 р.), які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти

Право на продовження допомоги має сімʼя, у складі якої є особа, яка здійснює догляд за:

дитиною до 3 р. або за дитиною до 6 р., яка потребує догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку ЛКК

особою з інвалідністю I групи

дитиною з інвалідністю віком до 18 р.

особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

особою, яка досягла 80-річного віку

дитиною, якій не встановлено інвалідність, проте яка має тяжкі захворювання з переліку

Право на продовження допомоги має сімʼя, у складі якої є особа, яка надає соціальні послуги з догляду. А також так, до складу якої входять тільки непрацездатні особи (наприклад, пенсіонери чи люди з інвалідністю).

Право на продовження допомоги має особа віком від 55 р., яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, або працює, провадить підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, або отримала допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання.