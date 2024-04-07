Виплати ВПО на сім'ю: хто має право на продовження допомоги

Нещодавно Уряд затвердив чергові зміни до Порядку надання допомоги на проживання ВПО. Ці зміни суттєво розширюють категорії переселенців, які можуть претендувати на продовження виплат на ще один шестимісячний період.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
Залежно від способу продовження виплат ВПО умовно можна поділити на 3 категорії :
До цієї категорії ВПО належать особи, які:
Юристи наголошують, що дотримання цих чотирьох умов є обовʼязковим.
Право на продовження виплат надають сімʼям, у складі якої є непрацююча особа, яка виховує дитину віком до 18 р. та сім'я фактично проживає на території бойових дій (перелік територій перевірити можна за посиланням).
Або ж сім'я проживає у більш спокійних регіонах, але у закладах освіти цієї громади відсутні місця або навчання проводиться в режимі онлайн, дистанційно (повністю або частково).
"До 1 вересня 2024 р. допомога може бути продовжена незалежно від місця знаходження закладу освіти. До змін допомога призначалася лише у разі, якщо дитина відвідує заклад освіти дистанційно за місцем обліку ВПО. Тепер же дитина може завершити навчальний рік у своєму закладі освіти", - наголошують юристи.
Право на продовження допомоги має сімʼя, у якій виховується 3 і більше дітей віком до 18 р. При цьому всі діти повинні проживати в сім'ї і не виховуватися в інтернатних закладах. Також важливі наступні умови:
Право на продовження допомоги має сімʼя, у складі якої є:
Право на продовження допомоги має сімʼя, у складі якої є:
Право на продовження допомоги має сімʼя, у складі якої є:
Право на продовження допомоги має сімʼя, у складі якої є особа, яка здійснює догляд за:
Право на продовження допомоги має сімʼя, у складі якої є особа, яка надає соціальні послуги з догляду. А також так, до складу якої входять тільки непрацездатні особи (наприклад, пенсіонери чи люди з інвалідністю).
Право на продовження допомоги має особа віком від 55 р., яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, або працює, провадить підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, або отримала допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання.
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