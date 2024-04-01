Освіта ВПО: які дипломи з окупованих територій вважаються недійсними

У кінці березня у дію вступив Закон України номер 3482-IX, яким врегульовано умови визнання результатів навчання осіб, які проживали на тимчасово окупованій території України.

Усе, що треба знати про право на освіту громадянам, які виїхали з окупованих територій, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook .

Чи мають право ВПО на державну форму навчання

"Громадяни України, які проживали на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття освіти певного рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету з наданням місця в гуртожитку на час навчання", - кажуть юристи.

Які результати навчання є дійсними

Особи, які проживали на тимчасово окупованій території України, мають право на визнання результатів навчання, здобутих на такій території:

на рівнях повної загальної середньої освіти - шляхом проходження річного оцінювання або державної підсумкової атестації з метою продовження здобуття освіти відповідного рівня або отримання відповідного документа про освіту встановленого зразка

на рівнях професійної/професійно-технічної освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти - у порядку, визначеному Кабміном (тобто має бути розроблено окремий Порядок)

"Також такі особи повинні пройти обов’язкове безоплатне навчання з української мови, історії України, основ держави і права, а за бажанням - відвідати адаптаційні заняття з психологічної допомоги", - пояснюють юристи.

При цьому, результати навчання на рівні вищої освіти можуть бути визнані в обсязі не більше 75% загального обсягу освітньої програми.

Які результати навчання не визнаються

На підконтрольних територіях України не визнають результати:

зі спеціальностей (професій) згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Зараз готують нормативно-правовий акт

на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Виняток: магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування

магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти. Тобто, диплом кандидата наук, здобутий на ТОТ, не визнається взагалі

Як здійснюється зарахування на навчання

"Зарахування на навчання для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти здійснюється на місця державного або регіонального замовлення чи за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб. Тобто, особа може навчатися як на бюджетній, так і на контрактній формі навчання", - говорять експерти.

Юристи наголошують, що на сьогодні ще зарано робити висновки щодо ефективності законодавчих змін, проте, безумовно, це позитивна новина, яка надає додаткові можливості українцям, що виїхали з ТОТ і бажають продовжити навчання на підконтрольній території України.