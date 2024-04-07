Выплаты ВПЛ на семью: кто имеет право на продление помощи

Недавно правительство утвердило очередные изменения в Порядке предоставления помощи на проживание ВПЛ. Эти изменения существенно расширяют категории переселенцев, которые могут претендовать на продление выплат еще на один шестимесячный период.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
В зависимости от способа продления выплат ВПЛ условно можно разделить на 3 категории:
К этой категории ВПЛ относятся граждане, которые:
Юристы подчеркивают, что соблюдение этих четырех условий обязательно.
Право на продление выплат предоставляется семьям, в составе которого есть неработающее лицо, воспитывающее ребенка в возрасте до 18 лет. и семья фактически проживает на территории боевых действий (список территорий проверить можно по ссылке).
Или же семья проживает в более спокойных регионах, но в учебных заведениях отсутствуют места или обучение проводится в режиме онлайн, дистанционно (полностью или частично)
"До 1 сентября 2024 г. помощь может быть продлена независимо от места нахождения учебного заведения. К изменениям помощь назначалась только в случае, если ребенок посещает учебное заведение дистанционно по месту учета ВПЛ. Теперь же ребенок может завершить учебный год в своем учебном заведении", - отмечают юристы.
Право на продление помощи имеет семья, в которой воспитывается 3 и более детей до 18 лет. При этом все дети должны проживать в семье и не воспитываться в интернатных учреждениях. Также важны следующие условия:
Право на продление помощи имеет семья, в составе которой:
Право на продление помощи имеет семья, в составе которой:
Право на продление помощи имеет семья, в составе которой:
Право на продление помощи имеет семья, в составе которой есть лицо, осуществляющее уход за:
Право на продление помощи имеет семья, в составе которой есть лицо, оказывающее социальные услуги по уходу. А так, в состав которой входят только нетрудоспособные лица (например, пенсионеры или люди с инвалидностью).
Право на продление помощи имеет лицо в возрасте от 55 лет, которое на дату обращения за помощью зарегистрировалось в центре занятости как безработное или как ищущее работу, или работающее, осуществляющее предпринимательскую деятельность/независимую профессиональную деятельность, или получившее пособие на получение экономической самостоятельности /микрогрант/грант на создание или развитие собственного бизнеса/ваучер для обучения.
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