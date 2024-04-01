Чи може переселенець отримувати виплати, якщо не працевлаштується протягом 3-х місяців

Законодавство передбачає, що переселенці працездатного віку повинні працевлаштуватись протягом 3-х місяців із моменту призначення соцвиплати. Після закінчення цього терміну у більшості випадків грошову допомогу перестають видавати. Втім тут є винятки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook .

Чи скасують виплати, якщо не працевлаштуватись протягом 3-х місяців

"Відповідно до абз. 2 п. 5-1 Порядку надання допомоги на проживання ВПО, непрацююча особа працездатного віку протягом 3-ох місяців з дня призначення допомоги повинна сприяти своїй зайнятості, тобто працевлаштуватися, розпочати підприємницьку діяльність, зареєструватися в Центрі зайнятості як безробітний чи такий, що шукає роботу тощо", - пояснюють юристи.

Вони наголошують, що бувають винятки, коли виплата незайнятій працездатній внутрішньо переміщеній особі може бути продовжена

Подальше роз'яснення стосується ВПО, які звертаються за призначенням виплат вперше. Для продовження виплат на другий шестимісячний період діють свої правила.

"Працездатні непрацюючі ВПО, яким з 1 грудня 2023 р. допомога була призначена вперше, протягом 3-ох місяців повинні вжити заходів для своєї зайнятості. Загальне правило передбачає, що після цього терміну виплати їм скасують", - говорять експерти.

Які є винятки

Однак, з цього правила є ряд винятків. Зокрема, ці вимоги не застосовуються до:

однієї особи зі складу сім’ї, яка доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (включно)

однієї особи зі складу сім’ї, яка має трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядає за ними

однієї особи із складу сім’ї, яка виховує малолітню дитину, що навчається повністю або частково онлайн і це підтверджено документально, у разі коли фактичним місцем проживання такої сім'ї є територія бойових дій

особи, яка доглядає за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально

особи з інвалідністю I чи II групи

особи, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку

фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду, що підтверджується документально

студента, який навчається за денною/дуальною формою навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти

"Тож бачимо, що є ряд поважних причин, за наявності яких працездатна особа може продовжувати отримувати виплати і не бути працевлаштованою, зареєстрованою як безробітна тощо", - кажуть юристи.