Виплати ВПО: 6 важливих змін, які має знати кожен переселенець

ВПО розділили на категорії

Фактично переселенців розділили на дві категорії залежно від їх індивідуальних обставин та часу звернення за допомогою на проживання. Окремим ВПО допомога ще на 6 місяців буде продовжена автоматично, іншим - протягом лютого-березня варто звернутися із заявою для продовження допомоги.

Уточнено термін "непрацююча працездатна особа"

Депутати конкретизували, що означає термін "непрацююча працездатна особа". Згідно із визначенням, це особа, яка досягла 18-річного віку та за станом здоров’я здатна до трудової діяльності і не працює, не проходить військову службу, не займається підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю. А також не здобуває освіту за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

Потрібно заповнювати анкети щодо потреби у няні

Під час подання заяви на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі повинні пропонувати заповнити опитувальник щодо потреби (чи відсутності потреби) у послузі з догляду за дитиною "муніципальна няня" за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Деяким категоріям залишать виплати навіть після відновлення житла

У разі відновлення житлового приміщення, забезпечення житлом для постійного проживання або житлом, віднесеним до фондів тимчасового проживання ВПО виплата допомоги припиняється. Але передбачено винятки із цього загального правила. Виплати не заберуть у:

дітей-сиріт

дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб з їх числа віком до 23 р., які прибули з тимчасово окупованої РФ території України)

Врегульовано ситуацію із отриманням щорічної або одноразової допомоги

Нарешті врегульовано ситуацію із отриманням щорічної або одноразової державної грошової допомоги особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Тепер отримання такої допомоги не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сімʼї.

А також не буде мати наслідком припинення виплати допомоги на проживання ВПО навіть якщо:

ВПО має на депозитному рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн

ВПО придбала іноземну валюту/банківські метали на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн

ВПО здійснила купівлю квартири (будинку) за рахунок коштів, виділених з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення

Працездатні, але безробітні ВПО можуть отримувати виплати для малозабезпечених сімей

Передбачено право працездатних, але не працевлаштованих після завершення отримання допомоги ВПО на отримання допомоги малозабезпеченим сім'ям.