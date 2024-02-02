Выплаты ВПЛ: 6 важных изменений, которые должен знать каждый переселенец

В конце января Кабмин принял постановление, которое существенно обновило подходы к социальной поддержке внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий. В частности, до 1 марта помощь на жительство автоматически продлена всем переселенцам.
Обо всех важных изменениях, которые нужно знать переселенцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советника для ВПЛ в Facebook.
Фактически переселенцев разделили на две категории в зависимости от их индивидуальных обстоятельств и времени обращения за помощью на жительство. Отдельным ВПЛ помощь еще на 6 месяцев будет продлена автоматически, другим - в течение февраля-марта следует обратиться с заявлением для продления помощи.
Депутаты конкретизировали, что означает термин "неработающее трудоспособное лицо". Согласно определению, это гражданин, достигший 18-летнего возраста и по состоянию здоровья способный к трудовой деятельности, но не работает, не проходит военную службу, не занимается предпринимательской деятельностью или профессиональной независимой деятельностью. А также не получает образование на дневной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования.
При подаче заявления на получение помощи на проживание внутренне перемещенному лицу должны предлагать заполнить опросник о необходимости (или отсутствии потребности) в услуге по уходу за ребенком "муниципальная няня" по форме, установленной Минсоцполитики.
В случае восстановления жилого помещения, обеспечение жильем для постоянного проживания или жильем, отнесенным к фондам временного проживания ВПЛ выплата пособия прекращается. Но предусмотрены исключения из этого общего правила. Выплаты не заберут в:
Наконец урегулирована ситуация с получением ежегодной или единовременной государственной денежной помощи лицу, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Теперь получение такой помощи не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи.
А также не будет следствием прекращения выплаты пособия на проживание ВПЛ даже если:
Предусмотрено право трудоспособных, но не трудоустроенных по завершении получения помощи ВПЛ на получение помощи малообеспеченным семьям.
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