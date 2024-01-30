В Україні змінились правила оформлення спадщини: що треба знати
Сьогодні, 30 січня, набирають чинності зміни до закону, які вдосконалюють порядок відкриття і оформлення спадщини, а також захист прав спадкоємців під час дії воєнного стану.
Про те, що треба знати про ці зміни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
Що треба знати українцям про ці зміни
Змінами уточнено поняття "місце відкриття спадщини":
- за загальним правилом, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця
- якщо ж останнє місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини буде місцезнаходження нерухомого майна або його основної частини
- якщо ж останнє місце проживання спадкодавця невідоме і нерухоме майно відсутнє - місцезнаходження основної частини рухомого майна
"Якщо ж спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, то спадкові правовідносини регулюватимуться правом держави, де він мав останнє місце проживання. Але при цьому нерухоме майно - є правом держави, в якій знаходиться таке майно. А майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні - це право України", - пояснюють юристи.
Яке практичне значення має "місце відкриття спадщини"
"Після смерті спадкодавця спадкоємцям потрібно звернутися із заявою про прийняття спадщини/відмовою у прийнятті спадщини саме за місцем відкриття спадщини. Потім після спливу строку на прийняття спадщини знову ж доведеться звертатися із заявою про видачу свідоцтва про спадщину не до будь-якого нотаріуса, а за місцем відкриття спадщини", - наголошують фахівці.
Вони додають, що за можливості, краще мати документальне підтвердження останнього місця проживання спадкоємця.
Чим можна підтвердити останнє місце проживання
Його можна підтвердити довідкою про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця, виданою виконавчим органом місцевої ради. Як отримати таку довідку детально розʼяснено на порталі Дія.
"Наприклад, якщо на момент смерті особа постійно проживала у Харкові - місцем відкриття спадщини, а значить і місцем, де можна звернутися до нотаріуса за її відкриттям, буде Харків. Якщо ж особа не мала місця постійного проживання (або його неможливо підтвердити документально - наприклад, не було "прописки"), звертатися треба за місцезнаходженням її нерухомого майна", - кажуть правозахисники.
У випадку, якщо у спадкодавця не було нерухомого майна - треба звертатись за місцезнаходженням рухомого майна. До прикладу, залишився автомобіль з реєстрацією в Полтавській області - там і буде місце відкриття спадщини.
"Також на період дії воєнного стану та протягом 6-ти місяців з дня його припинення/скасування передбачено виняток із правила - є можливість звертатися із заявами щодо спадщини не за місцем відкриття спадщини", - додають юристи.
Але це стосується лише тих випадків, коли місцем відкриття спадщини є:
- населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і щодо яких не визначено дату відновлення здійснення таких повноважень
- територія, на якій ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупована РФ, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації
"Наприклад, особа померла в Авдіївці. Її спадкоємці можуть звернутися із заявою про прийняття спадщини до будь-якого нотаріуса на території України", - пояснюють фахівці.
При цьому, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт/території активних бойових дій/тимчасово окуповані або де органи державної влади тимчасово не здійснюють/здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а також у разі заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини до 30 січня 2024 р. - дня набрання чинності змін, нотаріальні дії вчиняються за місцем подання першої заяви.
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