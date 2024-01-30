В Україні змінились правила оформлення спадщини: що треба знати

Сьогодні, 30 січня, набирають чинності зміни до закону, які вдосконалюють порядок відкриття і оформлення спадщини, а також захист прав спадкоємців під час дії воєнного стану.

Про те, що треба знати про ці зміни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.

Що треба знати українцям про ці зміни

Змінами уточнено поняття "місце відкриття спадщини":

за загальним правилом, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця

якщо ж останнє місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини буде місцезнаходження нерухомого майна або його основної частини

якщо ж останнє місце проживання спадкодавця невідоме і нерухоме майно відсутнє - місцезнаходження основної частини рухомого майна

"Якщо ж спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, то спадкові правовідносини регулюватимуться правом держави, де він мав останнє місце проживання. Але при цьому нерухоме майно - є правом держави, в якій знаходиться таке майно. А майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні - це право України", - пояснюють юристи.

Яке практичне значення має "місце відкриття спадщини"

"Після смерті спадкодавця спадкоємцям потрібно звернутися із заявою про прийняття спадщини/відмовою у прийнятті спадщини саме за місцем відкриття спадщини. Потім після спливу строку на прийняття спадщини знову ж доведеться звертатися із заявою про видачу свідоцтва про спадщину не до будь-якого нотаріуса, а за місцем відкриття спадщини", - наголошують фахівці.

Вони додають, що за можливості, краще мати документальне підтвердження останнього місця проживання спадкоємця.

Чим можна підтвердити останнє місце проживання

Його можна підтвердити довідкою про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця, виданою виконавчим органом місцевої ради. Як отримати таку довідку детально розʼяснено на порталі Дія.

"Наприклад, якщо на момент смерті особа постійно проживала у Харкові - місцем відкриття спадщини, а значить і місцем, де можна звернутися до нотаріуса за її відкриттям, буде Харків. Якщо ж особа не мала місця постійного проживання (або його неможливо підтвердити документально - наприклад, не було "прописки"), звертатися треба за місцезнаходженням її нерухомого майна", - кажуть правозахисники.

У випадку, якщо у спадкодавця не було нерухомого майна - треба звертатись за місцезнаходженням рухомого майна. До прикладу, залишився автомобіль з реєстрацією в Полтавській області - там і буде місце відкриття спадщини.

"Також на період дії воєнного стану та протягом 6-ти місяців з дня його припинення/скасування передбачено виняток із правила - є можливість звертатися із заявами щодо спадщини не за місцем відкриття спадщини", - додають юристи.

Але це стосується лише тих випадків, коли місцем відкриття спадщини є:

населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і щодо яких не визначено дату відновлення здійснення таких повноважень

територія, на якій ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупована РФ, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації

"Наприклад, особа померла в Авдіївці. Її спадкоємці можуть звернутися із заявою про прийняття спадщини до будь-якого нотаріуса на території України", - пояснюють фахівці.

При цьому, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт/території активних бойових дій/тимчасово окуповані або де органи державної влади тимчасово не здійснюють/здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а також у разі заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини до 30 січня 2024 р. - дня набрання чинності змін, нотаріальні дії вчиняються за місцем подання першої заяви.