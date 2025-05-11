Випивайте це напій до 23:00, щоб наростити м'язи уві сні

Білковий напій може стати простим і ефективним способом підтримати ріст м’язів під час сну. Достатньо вживати його перед відпочинком, аби активізувати процеси та не витрачати зайвих годин на проведення часу в спортзалі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американського лікаря Марка Хаймана.

Який напій сприяє росту м'язів

Доктор назвав простий, науково обґрунтований спосіб допомогти тілу відновитися та розвинути м’язи протягом ночі. Зокрема, споживання 40 г білка перед сном може підтримувати тіло в режимі нарощування м’язів протягом 7,5 годин.

Він посилався на дослідження 2012 року, яке показало значне збільшення синтезу м’язового білка на 22% з додатковою перевагою тривалого відновлення м’язів протягом ночі, і все це без впливу на якість сну.

У дослідженні взяли участь 16 здорових молодих чоловіків, деяким з яких давали 40 г казеїнового білка приблизно за 30 хвилин до сну.

Близько 20:00 всі виконували вправи з опором, а потім близько 21:00 правильно харчувались для відновлення сил. Потім, о 23:30, перед сном, обрана група учасників випробування випила напій з 40 г казеїнового білка.

Вирішальним був час, оскільки це дозволяло казеїну повністю перетравитися та засвоїтися саме тоді, коли вони засинали. Це призвело до підвищеного рівня амінокислот під час нормального здорового циклу сну.

"Це перше дослідження, яке показує, що білок, що вживається безпосередньо перед сном, ефективно перетравлюється та засвоюється, тим самим стимулюючи синтез м’язового білка та покращуючи білковий баланс усього організму під час нічного відновлення після тренування", - заявили дослідники.

Переваги споживання білка перед сном

Включення дози білка до вашого розпорядку не тільки сприяє розвитку м’язів, але й пропонує додаткові переваги для здоров’я. Споживання білка перед сном може допомогти приборкати нічну тягу до їжі, потенційно сприяючи контролю ваги, зберігаючи відчуття ситості.

Білок перед сном може бути цінним доповненням до раціону, особливо для тих, хто прагне максимізувати ріст і відновлення м’язів, важливо знати про потенційну чутливість, щоб забезпечити комфортний нічний сон.

Зверніть увагу на те, як організм реагує на споживання білка, і за потреби коригуйте його. Якщо ви відчуваєте будь-які проблеми з травленням, подумайте про зменшення кількості або зміну часу споживання білка. Поєднання білка з вуглеводами перед сном може покращити засвоєння триптофану - амінокислоти, яка допомагає регулювати сон.

В організмі є тисячі різних білків, які виконують величезну різноманітність ролей: від підтримки імунної функції до підтримки здоров'я м'язів і кісток протягом усього життя. Для здорового балансу білка вживайте нежирне м'ясо, а також менше червоного та обробленого м'яса, такого як бекон, шинка та ковбаси.

Не обов’язково їсти м’ясо, щоб отримати щоденну норму білка. Розгляньте бобові з квасолі, гороху та сочевиці як гарну альтернативу, оскільки вони також мають низький вміст жиру та є гарним джерелом клітковини та білка.

Що таке казеїновий протеїн

Казеїновий білок - це тип білка, який міститься в молоці, переважно коров'ячому. Це білок, що повільно засвоюється, порівняно з іншими.

Хоча казеїн природним чином присутній у коров'ячому молоці та інших молочних продуктах, таких як сир та йогурт, він також є популярною білковою добавкою.