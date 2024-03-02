Ось що станеться з організмом, якщо ви будете замало їсти білка
Білки повинні складати третину калорійності раціону. Інакше якщо в організмі виникне дефіцит, це спричинить ряд проблем зі здоров'ям.
Про те, чим важливі білки і що станеться з організмом, якщо їх їсти замало, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
Чим важливий білок для організму
"Білок - цеглинки, на яких функціонує багато процесів. Це не тільки будівельний матеріал для м’язів, а й для органів, тканин, навіть гормонів, ферментів, антитіл імунної системи. В білків є ще й транспортна функція", - каже нутриціолог.
Вона наголошує, що повинен бути баланс білка у раціоні, оскільки переїдання також шкідливе.
"Білки не запасаються, тому повинні надходити в організм щодня. Якщо споживаємо їх замало, падає й синтез вироблення власних білків", - пояснює Голобородько.
Нутриціолог зазначає, що білки - це довгі ланцюги амінокислот. Їх є 21, з них 12 наше тіло може синтезувати самостійно, а 9 незамінних амінокислот треба отримувати з їжі.
"Якщо коротко: всі тваринні продукти містять всі незамінні амінокислоти. Рослинні (окрім сої, в сої все повноцінне) - деякі продукти 10, щось 18, а щось 8 амінокислот. Тобто на веган та вегетаріанському раціоні, щоб отримати все необхідне, треба дуже міксувати", - каже експерт.
Які наслідки від дефіциту білка:
- людина стає дратівливою і втрачає концентрацію
- важко схуднути чи набрати вагу
- порушення режиму сну
- порушиться вироблення ферментів. А ще частини амінокислот, які є паливом для кишківника
- порушиться менструальний цикл
- якщо мало амінокислот, будуть дефіцити по мінералах
- погано регулюється тиск
- погано загоюватимуться рани
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