Выпивайте это напиток до 23:00, чтобы нарастить мышцы во сне

Белковый напиток может стать простым и эффективным способом поддержать рост мышц во время сна. Достаточно употреблять его перед отдыхом, чтобы активизировать процессы и не тратить лишних часов на проведение времени в спортзале.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского врача Марка Хаймана.

Какой напиток способствует росту мышц

Доктор назвал простой, научно обоснованный способ помочь телу восстановиться и развить мышцы в течение ночи. В частности, потребление 40 г белка перед сном может поддерживать тело в режиме наращивания мышц в течение 7,5 часов.

Он сослался на исследование 2012 года, которое показало значительное увеличение синтеза мышечного белка на 22% с дополнительным преимуществом длительного восстановления мышц в течение ночи, и все это без влияния на качество сна.

В исследовании приняли участие 16 здоровых молодых мужчин, некоторым из которых давали 40 г казеинового белка примерно за 30 минут до сна.

Около 20:00 все выполняли упражнения с сопротивлением, а затем около 21:00 правильно питались для восстановления сил. Затем, в 23:30, перед сном, выбранная группа участников испытания выпила напиток с 40 г казеинового белка.

Решающим было время, поскольку это позволяло казеину полностью перевариться и усвоиться именно тогда, когда они засыпали. Это привело к повышенному уровню аминокислот во время нормального здорового цикла сна.

"Это первое исследование, которое показывает, что белок, употребляемый непосредственно перед сном, эффективно переваривается и усваивается, тем самым стимулируя синтез мышечного белка и улучшая белковый баланс всего организма во время ночного восстановления после тренировки", - заявили исследователи.

Преимущества потребления белка перед сном

Включение дозы белка в ваш распорядок не только способствует развитию мышц, но и предлагает дополнительные преимущества для здоровья. Потребление белка перед сном может помочь обуздать ночную тягу к еде, потенциально способствуя контролю веса, сохраняя ощущение сытости.

Белок перед сном может быть ценным дополнением к рациону, особенно для тех, кто стремится максимизировать рост и восстановление мышц, важно знать о потенциальной чувствительности, чтобы обеспечить комфортный ночной сон.

Обратите внимание на то, как организм реагирует на потребление белка, и при необходимости корректируйте его. Если вы испытываете какие-либо проблемы с пищеварением, подумайте об уменьшении количества или изменении времени потребления белка. Сочетание белка с углеводами перед сном может улучшить усвоение триптофана - аминокислоты, которая помогает регулировать сон.

В организме есть тысячи различных белков, которые выполняют огромное разнообразие ролей: от поддержания иммунной функции до поддержания здоровья мышц и костей в течение всей жизни. Для здорового баланса белка употребляйте нежирное мясо, а также меньше красного и обработанного мяса, такого как бекон, ветчина и колбасы.

Необязательно есть мясо, чтобы получить ежедневную норму белка. Рассмотрите бобовые из фасоли, гороха и чечевицы как хорошую альтернативу, поскольку они также имеют низкое содержание жира и являются хорошим источником клетчатки и белка.

Что такое казеиновый протеин

Казеиновый белок - это тип белка, который содержится в молоке, преимущественно коровьем. Это медленно усваиваемый белок по сравнению с другими.

Хотя казеин естественным образом присутствует в коровьем молоке и других молочных продуктах, таких как сыр и йогурт, он также является популярной белковой добавкой.